Coronavirus Latina, un nuovo caso positivo in provincia. Diminuiscono ancora i ricoverati

Un nuovo contagio da coronavirus e zero decessi in provincia. Questo l’aggiornamento più importanti fornito dalla Asl di Latina con il bollettino di oggi, giovedì 14 maggio. Il caso, trattato a domicilio, è stato accertato a Latina città, come era accaduto anche due giorni fa - zero invece i casi confermati ieri -. Il numero dei positivi nel capoluogo pontino dall’inizio dell’emergenza sale a 107, mentre sono 525 i casi totali in tutta la provincia dall’inizio dell’emergenza. Nessun decesso nelle ultime 24 ore nel territorio pontino dove sono state 32 le vittime da inizio marzo.

Notizie confortanti arrivano anche oggi dal numero dei ricoverati che sono 39, 3 in meno rispetto alla giornata di ieri e nessuno nella terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, e da quello dei negativizzati saliti a 382, 7 in più nelle ultime 24 ore. Continuano a diminuire i pazienti attualmente positivi in carico alla Asl che sono 117. Progressivamente in calo anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, 265, mentre in 10.111 hanno terminato il periodo di isolamento.

Nonostante i dati confortanti degli ultimi giorni rispetto all’andamento della curva dei contagi nella provincia pontina, permangono le raccomandazioni da parte della Asl nei confronti dei cittadini, soprattutto durante questa fase 2, forse la più delicata. Si ricorda dunque di rispettare tutte “le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni” che “quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento”.