Coronavirus Latina: due nuovi casi positivi in provincia. Muore una donna al Goretti

Due nuovi contagi da coronavirus e un decesso: queste le notizie più importanti date dalla Asl di Latina che nel pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, ha diffuso il nuovo bollettino. I due nuovi casi interessano i territori di San Felice Circeo e Aprilia, dove questa settimana sono tornati a registrarsi positivi dopo quasi due settimane senza contagi. I casi totali da inizio pandemia salgono ora a 545, mentre sono 90 gli attuali positivi in carico alla Asl.

La brutta notizia di oggi è la morte di una donna di 88 anni di Aprilia, secondo decesso in due giorni, che fa salire a 34 il numero totale in provincia da inizio pandemia. L’anziana era ricoverata nel reparto di Medicina Covid dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove si è spenta.

Gli altri dati che emergono analizzando il bollettino sono quelli dei negativizzati che restano fermi a 421 come ieri, e dei 30 ricoverati, nessuno nel reparto di terapia intensiva del Goretti. Ad oggi sono 87 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 10.283 hanno terminato il periodo di isolamento.