Coronavirus Latina, altri due casi in provincia. Muore una donna all’ospedale Goretti

Crescono ancora i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Il bollettino della Asl di oggi, martedì 26 maggio, riporta due nuovi contagi - uno dei quali trattato a domicilio -, mentre ieri erano stati 4. Tornano a registrarsi positivi a Latina città - l’ultimo era stato lo scorso venerdì 22 maggio -, mentre l’altro caso di oggi riguarda un paziente di Castel Gandolfo ma in carico alla Asl pontina. Salgono così a 551 i contagi totali in provincia da inizio pandemia.

La notizia negativa di oggi è quella di un altro decesso, il 35esimo nel territorio. Una donna di 92 anni di Aprilia, “con patologie pregresse” come spiega l’Assessorato alla Sanità della Regione, si è spenta nel reparto di Medicina Covid dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era ricoverata. Solo tre giorni fa Aprilia aveva pianto la morte di un’altra donna di 88 anni, anche lei ricoverata al Goretti.

Analizzando i numeri da segnalare l’importante aumento dei guariti, 8 in più i un giorno che fanno salire il morale a 432; sono invece 87 gli attuali positivi, 35 i pazienti ricoverati, nessuno dei quali nel reparto di terapia intensiva del nosocomio del capoluogo. Complessivamente sono 162 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 11.699 hanno terminato il periodo di isolamento.