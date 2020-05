Coronavirus Latina: tre giorni senza casi in provincia. Gli attuali positivi sono 112

Zero nuovi casi di coronavirus e zero decessi nella provincia pontina: arrivano buone notizie dal bollettino che nel pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio, ha diffuso la Asl di Latina. Per il terzo giorno consecutivo la provincia non fa registrare nessun nuovo contagio, mentre sono stati 8 quelli contati in tutta la settimana, in calo rispetto ai 15 della settimana precedente.

Ad oggi sono 544 i casi totali da inizio pandemia in tutto il territorio, 112 gli attuali positivi, 78 dei quali sono ad oggi trattati a domicilio e 34 risultano ricoverati, nessuno dei quali nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sono 464 i guariti riportati oggi nel bollettino della Asl. Restano 32 i decessi dopo la morte ieri di un uomo di 76 anni di Priverno.

In calo il numero delle persone in isolamento domiciliare, sono 618, mentre complessivamente sono 12.066 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento.