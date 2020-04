Coronavirus, i carabinieri di Latina donano generi alimentari ai più bisognosi

I carabinieri di Latina al fianco delle persone in difficoltà in questo particolare periodo condizionato dall’emergenza coronavirus. I militari del comando provinciale, infatti, hanno offerto il loro contributo volontario per acquistare generi alimentari di prima necessità in favore dei più bisognosi.

“L’iniziativa benefica, particolarmente significativa in questo momento storico - viene spiegato attraverso una nota -, è stata svolta grazie al supporto del personale della Protezione Civile di latina – Sezione Anc (Associazione Nazionale Carabinieri), che generosamente sta svolgendo un’opera meritoria in favore della popolazione, restando fedele agli immutabili ideali della Benemerita”.

