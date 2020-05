Coronavirus Latina: 540 pontini positivi e 372 guariti: il bilancio della Asl da inizio pandemia

Nessun nuovo contagio da coronavirus registrato nelle scorso 24 ore mentre è di 540 il totale dei cittadini pontini positivi da inizio pandemia. Il dato è stato aggiornato dalla Asl oggi, 27 maggio, nel corso di una videoconferenza alla presenza del direttore generale Giorgio Casati. Nei 540 casi, ha spiegato Casati, rientrano quelli di pazienti residenti o domiciliati in provincia sia che sono in carico alla Asl di Latina - al netto dunque di quelli che non risultano residenti nel territorio pontino - sia che siano stati gestiti da altre Aziende. E' invece di 582 il numero dei casi di cui si è occupata la Asl di Latina considerati i 37 che arrivano da fuori provincia, e i 5 da fuori regione.

Coronaviru Latina: il bilancio da inizio emergenza

Nel corso della conferenza Casati ha poi illustrato i dati per ogni singolo comune, indicando anche l’indice di prevalenze, cioè il numero dei casi in rapporto alla popolazione, i guariti, i deceduti e gli attuali positivi. L’indice di prevalenza in provincia ad oggi è di 9,39 (vale a dire 9,39 positivi su 10mila abitanti). Dei 540 casi positivi, 372 sono i guariti, 30 i decessi 138 gli attuali positivi, di cui 97 sono trattai a domicilio e 41 i ricoverati. “Il numero dei guariti risulta inferiore a quello diffuso nei giorni scorsi - ha spiegato Casati - ed è legato ai cosiddetti ‘indeterminati’, vale a dire quei cittadini che non avevano una positività piena all’indagine fatta attraverso un tampone; per tutto il primo periodo - marzo e aprile - non venivano conteggiati mentre sulla base delle nuove regole di classificazione dei casi successivamente sono stati considerati come positivi anche gli indeterminati, gran parte dei quali ha ottenuto il certificato di guarigione con il secondo tampone negativo”. Questo significa che nella provincia pontina si registra solo il 67% di guarigioni, che rimane comunque un dato importante se paragonato a quello nazionale. Come si può vedere dal grafico in basso, i comuni con il maggior numero di casi sono Latina (113) e Fondi (112) a cui fa seguito Aprilia (96).

Analizzando la situazione per distretti, sono due quelli che presentano dati più significati: il distretto 1 a causa dei cluster dell’Rsa San Michele Hospital di Aprilia e della Gelit di Cisterna, e il distretto 4 in cui hanno pesato i numeri fatti registrare ad inizio emergenza dal comune di Fondi.

Uno sguardo complessivo sui casi dei residenti pontini

Un altro spunto interessante è quello legato al percorso seguito dai pazienti residenti in provincia risultati positivi che sono stati ricoverati presso strutture ospedaliere o che sono stati inizialmente curati a domicilio. Come si può vedere dalla tabella in basso dei 173 pazienti contagiati ricoverati, 22 sono deceduti, 119 sono guariti - o dimessi guariti dall’ospedale o negativizzati nella fase successiva di gestione presso il domicilio -, e 32 sono ancora positivi. Per quanto riguarda invece le 323 persone positive inizialmente gestite in regime domiciliare, 211 sono guarite sempre a domicilio e 72 sono ancora attive, 40 invece sono state trasferite in regime di ricovero, e di queste 19 si sono negativizzate, 5 sono decedute e 16 sono ancora positive.

Considerando, invece, l’andamento settimanale dei contagi, si può invece notare come la curva epidemiologica si sia progressivamente abbassata nel corso dei mesi, con due picchi fatti registrare tra il 20-26 aprile a causa del cluster nell’Rsa di Aprilia e nella settimana del 18-24 maggio per il focolaio nel centro dialisi di Priverno (il tratto blu nello schema riguarda i pazienti ricoverati quello rosso i pazienti a domicilio).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus Latina: alcuni numeri

I tamponi eseguiti nella provincia di Latina dal 10 marzo ad oggi sono stati 13590. Sono 11757 le persone poste in isolamento fiduciario da inizio pandemia, 591 al momento; oltre 200 i pazienti posti in telemonitoraggio e 300 in telemetria. Ad oggi, infine, sono 20 gli operatori della Asl che sono risultati positivi, di questi 4 medici, 11 infermieri, 2 tecnici di radiolofia, 2 operatori sanitari e una centralinista. “Un dato contenuto - ha commentato il direttore sanitario Casati - se si confronta con quelli fatti registrare dalle altre Aziende della regione”.