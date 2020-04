Coronavirus, appello al Comune: si riaprano i cimiteri anche con accessi controllati

Riaprire i cimiteri di Latina, come è accaduto in altri Comuni, adottando le cautele richieste dalla situazione. Questa la richiesta inoltrata al sindaco Damiano Coletta e all’assessore ai lavori pubblici Emilio Ranieri da Massimo De Simone.

“Le visite e la memoria dei propri defunti – sottolinea nell’istanza inviata a piazza del Popolo - costituiscono parte essenziale della vita nostra società e servizio indispensabile a favore della collettività. Tali forti restrizioni del pubblico alla cittadinanza sono giustificate allorché vi sia in atto una vera e propria emergenza, attuale, immediata e cogente. Ad oggi, in un contesto regionale già molto buono, la città di Latina risulta riscontare negli ultimi tempi in media un caso di Covid19 al giorno e anche la provincia risulta avere ormai non più di qualche caso giornaliero”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

De Simone sottolinea come basterebbe permettere l’entrata per un familiare alla volta e comunque consentire un’affluenza massima in relazione all’area ed un minimo di controllo per averne la certezza. “Molti Comuni – ricorda - non hanno ordinato la chiusura delle strutture cimiteriali e altri, dopo un primo periodo di chiusura, stanno ora riaprendo al pubblico, adottando le misure cautelative che maggiormente ritengono adeguate al caso specifico del loro territorio. Ad oggi – conclude – la chiusura dei cimiteri sine die come prevista dall’ordinanza del 20 marzo scorso non appare più coerente né indispensabile né logica, pertanto si chiede all’amministrazione, dopo aver messo a punto eventuali misure cautelative, l’emissione di nuova Ordinanza per la riapertura delle strutture cimiteriali al pubblico”.