Coronavirus, la donazione di Stema Group al Goretti: tute tecniche per il personale

Una nuova donazione all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina arriva da Stema Groups, il gruppo di Stefano La Penna e Marco Nicoletti. Durante le video live che praparatori atletici di Stema Training (Arcangelo Parisella, Martina Scalia, Marco Rosella, Dott. Vittorio Monti e il responsabile Erasmo Galeno) hanno organizzato in questi mesi con lo scpo di mantenere vivi gli allenamenti, era stata lanciata una raccolta fondi. L'iniziativa è stata subito sostenuta dal gruppo attraverso tutti i canali a disposizione.

Con il denaro raccolto sono state acquistate e donate al Goretti forniture di tute tecniche idrorepellenti per tutto il personale del reparto Covid del Goretti di Latina. A breve arriveranno anche nuove piante per flebo e un carrello per le emergenze sanitarie.

La consegna di una parte del materiale donato da Stema Groups è avvenuta ieri mattina direttamente nelle mani della caposala del reparto Covid-19 Laura Carrocci. Il resto della consegna avverrà invece nella prossima settimana.