Coronavirus Latina: donazione della Sapar all’ospedale Santa Maria Goretti

Proseguono le iniziative di solidarietà nel capoluogo pontino. Nei giorni scorsi un’importante donazione è stata fatta all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, in prima linea in tutti questi mesi nella battaglia alla diffusione del coronavirus, dalla Sapar, l’Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative, rappresentata dal suo presidente nel Lazio Gabriele Perrone.

Il materiale sanitario è stato consegnato al nosocomio del capoluogo pontino anche alla presenza del sindaco di Latina Damiano Coletta. Nello specifico sono stati donati: 100 tute di protezione, 100 calzari, 100 mascherine FFP2, 17 saturimetri, 14 scatole di guanti monouso e 20 confezioni di gel igienizzante.

“La generosità è stata la meravigliosa costante di questo periodo di coronavirus - ha commentato il sindaco Coletta su Twitter -. Grazie a Gabriele Perrone della Sapar del Lazio, a nome di tutta la città, per questa donazione all'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina”.