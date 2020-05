Fase 2 a Latina, cosa cambia da oggi. Trasporti, parchi, take away: tutte le informazioni

Dopo quasi 2 mesi in casa si ricomincia, ma con la gradualitù imposta dalle cautele del caso perché il virus è tutt'altro che sconfitta e il pericolo che si torni a una nuova impennata di contagi è dietro l'angolo. Ecco dunque cosa accade da oggi, 4 maggio, secondo il Dpcm del Governo.

Mascherine obbligatorie, distanziamento, igiene

L'imperativo di questa nuova fase è la protezione. Secondo quanto previsto dal decreto dovremo utilizzare mascherine in ambienti chiusi e nei luoghi accessibili al pubblico e in cui si viene a contatto ravvicinato con altre persone. All'aperto la mascherina va usata solo in caso di incontri ravvicinati con altre persone. Dovremo avere a che fare con gel disinfettante, reso obbligatorio negli uffici e anche nelle stazioni di treni e metro. Dovremo tenerci ad un metro l'uno dall'altro ed evitare gli spostamenti non necessari. Armati di protezione andremo incontro ad una quotidianità gioco forza diversa, a partire dai trasporti.

Trasporti: come si viaggerà

A dare forma alla fase 2 dei trasporti è stato da un lato il ministero ma anche la Regione Lazio con un'ordinanza. I trasporti sono stati infatti il nodo più complesso ai tavoli di trattativa. Su bus e metro, secondo quanto previsto dall'ordinanza, viene di fatto meno l'obbligo del metro di distanza. I vagoni della metro e gli autobus potranno caricare al massimo il 50% dei passeggeri previsti. Si viaggerà quindi, al massimo, tra le 40 e le 60 persone sui bus, e sul centinaio di persone sul vagone della metro e dei treni. Ci saranno indicazioni che informano i viaggiatori che non è consentito sedersi vicino l'uno all'altro. Obbligo della mascherina bordo e nelle stazioni sarà possibile trovare anche dispenser di gel igienizzante presso le biglietterie automatiche. In stazione gli ingressi saranno contingentati e i corridoi di uscita saranno divisi da quelli di ingresso. Sui bus ci saranno i contapersone e se il mezzo sarà troppo pieno può saltare la fermata successiva.

Viabilità in città: Latina incentiva la mobilità sostenibile

Il rischio è che sempre più persone punteranno sull'auto privata per tutti gli spostamenti. Aanche il Comune di Latina cerca però di incentivare mobilità sostenibile, su bici e monopattini. In città infatti, sulla base di un'ordinanza emessa nei giorni scorsi, si potrà circolare con monopattini elettrici, di fatto equiparati a velocipedi.

Chi riapre: uffici, commercio all'ingrosso, bar e ristoranti

Da oggi riaprono uffici, icommercio all'ingrosso e produzione manifatturiera. Prevista la riapertura di attività di somministrazione di cibo e bevande, ma solo per il take away. La Regione, con un'ordinanza, ha aperto un po' le maglie consentendo ulteriori riaperture, in particolare la ripresa delle attività del rimessaggio di barche, la vendita delle calzature per bambini, l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, l’attività di allevamento e di addestramento di animali. Dal 6 maggio riprendono le attività sportive degli atleti professionisti.

Il take away

Come detto riaprono bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie, ma solo per la somministrazione del cibo da asporto. Il caffè lo porteremo via dal bar. E lo stesso vale per pizza al taglio, gelato. Rimane il delivery. Il regolamento, fissato dalla regione Lazio, raccomanda ai clienti "l’ordinazione on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno". Vietato il consumo sul posto, nel locale si entrerà uno per volta.

Nuovi orari dei supermercati

Gli orari dei supermercati torneranno quelli del period precedente al lockdown. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa, è stato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. "Da lunedì supermercati e alimentari potranno essere aperti dalle 8 di mattina alle 21.30, tornando quindi agli orari precedenti" (qui tutte le informazioni).

Riaprono i parchi

Riaprono anche i parchi cittadini, dove sarà possibile passeggiare e fare attività motoria ma entrando una sola persona per vlolta. Potranno essere accompagnati solo bambini e persone non autosufficienti. Nelle aree verdi restano però chiuse le aree gioco per i bambini e sarà vietato l'utilizzo delle attrezzature sportive, lì dove presenti. È anche vietato fare feste o pic-nic, proibite anche le attività ludico ricreative come giochi e attività di gruppo. Anche il sndaco di Latina ha pubblicato una specifica ordinanza per l'apertura dei parchi mentre è slittato di qualche giorno l'accesso al lungomare e alla pista ciclabile di via del Lido.

Attività sportiva

Poste le regole anche per la ripresa dell'attività sportiva dei professionisti. Si riprende il 6 maggio. Spiega la Regione Lazio: "E' consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali". E' inoltre consentita "l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo". Entro il 5 maggio 2020 "gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza" (qui le informazioni)

Il grande tema degli spostamenti

Ha animato il dibattito sui social il tema degli spostamenti. Posso andare da un amico? Da un compagno? Da un amante? Posso uscire dalla regione? Il Governo prova a mettere ordine: "Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti , che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie". Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che non ci si può muovere dalla propria regione.

Le prossime aperture

Prossimi step sono quelli del 18 maggio e del 1° giugno. Il 18 maggio prevista la riapertura di negozi, bar, ristoranti. Dal 1° giugno riaprono centri estetici, parrucchieri e tutte le altre attività non aperte in precedenza. Tuttavia la Regione Lazio ha già aperto a possibili aperture anticipate. In questa settimana previsti degli incontri per discutere dei vari protocolli per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, i negozi, bar e ristoranti ed anche per parrucchieri e centri estetici.