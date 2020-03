Coronavirus, 13 casi positivi in provincia in un giorno. Salgono a 7 i decessi

Aumentano i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina che arrivano ad un totale di 163. Nelle ultime 24 ore, tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, sono stati registrati 13 nuovi contagi; un dato in linea con quello di ieri quando erano stati 15. Dei 13 nuovi casi 4 sono trattati a domicilio.

L’aggiornamento fornito dal Asl di Latina nel pomeriggio con il consueto bollettino. Si confermano le criticità di Fondi - dichiarata "zona rossa" due giorni fa con un’ordinanza della Regione Lazio - con 3 casi in più e un totale di 53, e di Latina che con i due contagi in più di oggi arriva a 36 totali. Gli altri casi sono distribuiti nei comuni di Bassiano (2 casi), Aprilia (3 casi), Terracina (2 casi) e Cori (un solo caso).

Settimo decesso in provincia

Una donna di 65 anni di Fondi, fanno sapere dall’Assessorato alla Sanità della Regione con “gravi patologie pregresse”, è morta presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Si tratta del settimo decesso nella provincia di Latina, tutti concentrati nella zona del sud pontino.

I numeri di sabato 21 marzo

Secondo quanto riportato dal bollettino della Asl, i pazienti positivi attualmente in carico sono 142; 13 sono ricoverati allo Spallanzani di Roma, 6 presso la Terapia Intensiva del Goretti, 20 all’unità di Malattie Infettive del Goretti e 30 in altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia. Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio. Ad oggi i pazienti negativizzati sono 14, dei quali 5 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio. Complessivamente, inoltre, sono 1.899 le persone in isolamento domiciliare; parallelamente 1.022 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Le raccomandazioni

Dalla Asl arrivano le raccomandazioni a tutti i cittadini della provincia a rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). così come va rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento.