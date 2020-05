Coronavirus, l'Inps di Latina caso nazionale per i ritardi nel pagare la cassa integrazione

Gli incredibili ritardi nell'erogazione della cassa integrazione in deroga nel Lazio in generale ma in particolare a Latina, dove si continuano a registrare tempi lunghissimi nell’esame delle domande, sono oggetto di una interrogazione presentata dal deputato pontino Raffaele Trano e indirizzata al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.

“I ritardi sono troppi e troppi quelli legati alla stessa presa in carico delle pratiche da parte dell'Inps. Una situazione particolarmente pesante soprattutto nell'ufficio di Latina – scrive il parlamentare – quindi ho interessato il Ministro affinché fornisca un quadro chiaro su quanto sta accadendo e spieghi come intende superare tali criticità. Uno dei principali obiettivi del Cura Italia è stato quello di dare aiuti immediati a lavoratori e famiglie in crisi a causa dell’emergenza coronavirus. La tempestività nell’erogazione dei bonus e della cassa integrazione è determinante. Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, il 26 marzo scorso aveva dichiarato che entro trenta giorni sarebbero state pagate le prestazioni della cassa integrazione e dei bonus ma ciò non è accaduto e le difficoltà dell'Inps, che inizialmente erano comprensibili, ora non sono più accettabili”.

Trano ricorda come tra gli uffici in cui si registrano i maggiori ritardi vi è quello di Latina. “Ho chiesto a Catalfo - aggiunge il deputato - di fornire delle spiegazioni sulle lungaggini nella presa in carico delle domande di cassa integrazione e nei pagamenti delle diverse mensilità lamentati dalla Regione Lazio, quale sia la situazione per le diverse Regioni italiane, e quali iniziative intenda portare a termine per superare tale stallo e dare certezze ai lavoratori e alle loro famiglie, in particolare per l’ufficio del capoluogo pontino".