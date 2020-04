Coronavirus, contagio e precauzioni: l'approfondimento della professoressa Miriam Lichtner

Un virus nuovo, isolato per la prima volta durante l'epidemia in Cina e arriva da un salto di specie. A fare il punto sul Coronavirus, sul metodo di trasmissione, le manifestazioni cliniche e le precauzioni da adottare per non contagiarsi e non contagiare gli altri, è la professoressa Miriam Lichtner, docente all'Uiversità La Sapienza di Roma e dirigente di Malattie Infettive all’ospedale Santa Maria Goretti. Il video è stato trasmesso sulla pagina Facebook del Comune di Latina e tradotto nella lingua dei segni grazie alla sezione di Latina dell'ente nazionale Sordi - Onlus.

"Il contagio - spiega la dottoressa - è interumano tramite contatto da mucose respiratorie e le secrezioni respirtorie. Coe fa ad arrivare? In due modi, uno se viene veicolato dalle particelle respiratorie, due se viene veicolato dalle mani contaminate". Se le particelle arrivano a non più di un metro di distanza dalla persona potenzialmente contagiante, possono però diventare pù efficienti quando è presente la tosse, diventano più veloci, possono andare più lontano e possono contenere al loro interno più virus.

Mascherina e distanza di almeno un metro, areazione dei locali sono i metodi per evitare il contagio. "Un punto fondamentale - aggiunge - è bloccare la contaminazione delle mani, lavandole spesso con acqua e sapone e soluzione idroalcolica, pulire frequentemene le superfici più a rischio con soluzione alcolica o candeggina. Usare i guanti ma solo se vengono cambiati spesso". Quanto alle manifestazioni, è apparentemente una sindrome simil influenzale ma che può poi attaccare altri organi. "Nel 10- 15% dei casi - spiega ancora Miriam Lichtner - può essere completamente asintomatica. Nel 20-30% possiamo avere scarsi sintomi, nel 40% sintomi moderati, nel 20% forma più grave che causa grave polmonite interstiziale. Sintomi sono febbre, astenia, raffreddore, mal di gola, dolori muscolari diffusi, tosse, alterazioni del gusto e dell'olfatto, difficoltà respiratoria, diarrea e anche rush cutanei atipici".

