Coronavirus Latina, commercianti al lavoro nei negozi per ripartire lunedì

Il capoluogo pontino si prepara alla riapertura di alcuni esercizi commerciali che dopo oltre due mesi e mezzo di lockdown a partire da lunedì prossimo, 18 maggio, possono riprendere le attività seppure in maniera ridotta e condizionata dalle rigorose norme igienico-sanitarie per il contenimento del Coronavirus.

Nell'attesa i titolari di saloni di parrucchieri, estetisti, negozi di abbigliamento stanno lavorando per adeguare i loro locali ai decreti ministeriali: già da un paio di giorni alcuni negozi del centro cittadino e non solo hanno rialzato le serrande e stanno provvedendo a sanificare gli ambienti e predisporre tutto quanto è previsto per poter accogliere nuovamente i clienti. Era stata la Regione Lazio nei giorni scorsi ad autorizzare dal 13 maggio, “le attività commerciali sospese, parzialmente sospese o limitate dal Decreto del 26 aprile 2020, di eseguire gli interventi necessari alla predispoè dunque consentito l'accesso alle strutture e agli spazi delle attività esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione,

In un centro quasi deserto dove gli unici ad essere aperti sono alcuni bar che possono vendere soltanto per asporto, all'interno dei negozi di abbigliamento si lavora per ripartire con la speranza di riprendere, seppure con mille timori, l'attività.