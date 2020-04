Coronavirus Latina: cala il trend dei contagi nel Lazio. Aprilia osservata speciale

E' notizia di oggi, 1 aprile, di 11 casi di positività all'interno di una struttura residenziale per disabili ad Aprilia. La conferma del Comune dopo il confronto con la Asl pontina. La struttura da quanto si apprende si trova nella zona perfierica della città; ad essere risultati positivi 7 utenti della struttura e di quattro operatori. "Tutte le 11 persone contagiate sono in buone condizioni: i 7 utenti e due operatori sono in totale isolamento presso la struttura, mentre gli altri due operatori osservano il periodo di quarantena presso il proprio domicilio" ha spiegato l'Amministrazione. Resta dunque alta l'attenzione nella città di Aprilia dpve già nei giorni scorsi era stato registrato un aumento importante dei contagi.

Coronavirus Lazio: in calo trend dei contagi

E’ arrivato dal Lazio nella giornata di ieri, 31 marzo, il dato confortante sulla diffusione del coronavirus nella regione. Se per quanto riguarda la provincia pontina Salute Lazio attribuisce un aumento di 12 casi in un giorno, per un totale di 293 casi - dato non allineato con quello fornito dalla Asl nell'ultimo bollettino che ne registra 2 in quanto non tiene conto dei nuovi tamponi positivi della giornata di ieri -, nel Lazio si registra un trend ancora in decrescita e che per la prima volta si attesta al 6%.

Sono stati 181 i nuovi contagi registrati ieri in tutta la regione, per un totale di 3095 casi - 2642 quelli attualmente in carico -. “Non bisogna però abbassare la guardia - ha commentato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato -. In continua crescita il numero dei guariti che sale di 24 unità nelle ultime 24h, uno ogni ora, arrivando a 291 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 8.985 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 12. Un monitoraggio costante conferma l'efficacia delle misure messe in atto". “Nell'intero mese di marzo non è mai stata superata la soglia d'allerta sui casi attesi in Pronto soccorso. La rete dell'emergenza sta funzionando. In merito alle situazioni di Fondi e Nerola le misure messe in atto si dimostrano efficaci” ha proseguito D’Amato. E’ partita inoltre la distribuzione dei kit dei dispositivi per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Coronavirus Lazio: le altre notizie di oggi

Coronavirus: fondi da Protezione Civile e Regione Lazio

Una boccata di ossigeno per le Amministrazioni pontine arriva dai contributi in arrivo dalla Protezione Civile - nell’ambito dei 400 milioni stanziati a livello nazionale - e dalla Regione Lazio - in base alla delibera approvata ieri dalla Giunta -. Contributi che serviranno in particolare per dare un sostegno economico - in particolare per fare la spesa - alle persone che stanno vivendo un momento di difficoltà.

Coronavirus Latina: ecco i buoni spesa

Di questi fondi, oltre 1 milione e 200mila euro - 777mila dalla Protezione Civile e 503mila dalla Regione - sono destinati al Comune di Latina. Nel corso di una videoconferenza il sindaco Damiano Coletta e l’assessore ai Servizi Sociali Patrizia Ciccarelli hanno illustrato come vennero distribuiti questi contributi alle persone in difficoltà, quali sono i criteri e le modalità. Sono previsti dei buoni pasto per la spesa per i cittadini che dovranno fare una specifica richiesta al Comune, mentre si prevede anche la possibilità di comprare derrate alimentari e consegnare dei pacchi.

