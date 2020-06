Coronavirus: in provincia nessun contagio da tre giorni, nel Lazio +13 nelle ultime 24 ore

Tre giorni senza contagi in provincia di Latina. Anche il bollettino della Asl di ieri, domenica 31 maggio, non segnalava nessun nuovo caso di coronavirus. Quattro nuovi pazienti erano stati invece segnalati lunedì, 2 il giorno successivo, e 4 giovedì. I pazienti trattati da inizio pandemia in provincia restano dunque 544, 112 gli attuali positivi di cui 34 ricoverati, mentre i guariti sono arrivati a quota 464.

Coronavirus Lazio: 7728 casi da inizio emergenza

Nel Lazio sono stati invece 13 i nuovi casi registrati nella sola giornata del 31 maggio, 10 dei quali nella città di Roma. Ora però gli attuali positivi sono meno di tremila, per la precisione 2983, di cui 2196 sono in isolamento domiciliare, 730 ricoverati, 57 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati ancora 78 guariti, che fanno salire il totale a 4010.

Prima vittima a Priverno

Un'altra vittima si è però registrata nella giornata di sabato in provincia di Latina: si tratta di un uomo di 76 anni di Priverno, il cui contagio era legato al cluster del centro dialisi. Ieri il Comune ha proclamato una giornata di lutto cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus Anzio: positivo un dipendente comunale

Intanto ad Anzio è risultato positivo al covid un dipendente del Comune, asintomatico. Una conferma arrivata ieri, domenica 31 maggio, dal sindaco Candido De Angelis, che ha annunciato di aver attivato tutte le procedure necessarie di monitoraggio come previsto dai protocolli per la gestione e il contenimento del virus (la notizia). A Nettuno invece un nuovo caso positivo: un paziente di 42 anni trattato a domicilio e in buone condizioni, mentre due donne sono ormai guarite.

Coronavirus, le altre notizie