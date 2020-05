Coronavirus: 506 casi totali in provincia e 206 pazienti ancora positivi. Un'altra vittima

Quattro nuovi casi in provincia di Latina, secondo il bollettino del 30 aprile, per un totale di 506 pazienti positivi al Covid trattati dall'inizio dell'emergenza. Ma sul territorio gli attuali ancora positivi sono 206, il numero più basso registrato da oltre un mese. I pazienti guariti, cioè che risultano ormai negativi al terzo tampone, aumentano di giorno in giorno e al momento sono arrivati a 275, 12 in più rispetto al giorno precedente. I nuovi quattro casi sono registrati ad Aprilia (+2), Maenza (+1) e Sermoneta (+1). In quest'ultimo caso si tratta di un operatore sanitario uffcialmente residente a Sermoneta ma di fatto domiciliato nel capoluogo pontino.

Coroanavirus Aprilia: muore una donna di 81 anni

C'è però un'altra vittima nella provincia pontina. Si tratta di una donna originaria di Aprilia di 81 anni. Il decesso, avvenuto due giorni fa, non è stato però conteggiato nei bollettini quotidiani della Asl di Latina perché l'anziana era da tempo ricoverata in una casa di cura di Nemi dove è stato registrato un cluster di contagi. La signora è poi deceduta dopo essere stata trasferita in una struttura sanitaria privata di Casal Palocco, a Roma. Per la città di Aprilia si tratta del quarto decesso.

Nel Lazio nuovo record di guariti in un giorno

Per quanto riguarda i dati regionali, ieri, 30 aprile, un nuovo recordo di guariti: sono stati 128 in sole 24 ore, saliti dunque complessivamente a 1.701. Il numero dei negativizzati nel Lazio supera il doppio dei nuovi contagiati, arrivati a 71, con un trend dell'1%. Su 138mila tamponi effettuati, i casi trattati sono stati 6.616, con 4.468 pazienti ancora positivi, di cui 2936 in isolamento domiciliare, 1417 ricoverati e 115 in terapia intensiva. I decessi sono stati invece 441.

Coronavirus, trasporti: le misure dal 4 maggio

Un’ordinanza della Regione stabiisce criteri e misure da adottare dal prossimo 4 maggio relativamente al servizio di Trasporto Pubblico Locale, di linea e non di linea (Taxi e Ncc). L’ordinanza ha l’obiettivo di tutelare cittadini e lavoratori nella fase di ripartenza delle attività economiche, garantendo trasporti sicuri per tutti. Stabilisce quindi precise prescrizioni relative al distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e prevede anche che i Comuni programmino gli orari dei servizi urbani in modo da non favorire flussi troppo elevati negli orari di punta (la notizia).

"Nessuno escluso": arriva il bonus per rider, colf e disoccupati

Si chiama “Nessuno escluso” il piano della Regione Lazio con cui vengono stanziati 40 milioni di euro da destinare a quanti sono rimasti fuori dalla cassa integrazione e dalla copertura degli ammortizzatori sociali, migliaia di persone che pagano le difficoltà causate dall’emergenza coronavirus Tra di loro colf, badanti, rider, disoccupati e tirocinanti, persone che sono sospese dal lavoro e anche studenti (lleggi la notizia).

Il "Patto per Latina" analizza il welfare e i nuovi bisogni della città

Il welfare è stato il tema del quarto incontro del tavolo del "Patto per Latina" che si è svolto in videoconferenza alla presenza del sindaco, dell'assessore Patrizia Ciccarelli e degli operatori del terzo settore del capoluogo pontino. Si è fatto il punto sulle situazioni di necessità vissute da sempre più famiglie che scontano le conseguenze del coronavirus. L'incontro si è rivelato uno strumento utile per conoscere attraverso i “racconti dal fronte” lo stato dei bisogni sul territorio (qui la notizia),

Il caso Rsa: vertice in prefettura

Le residenze sanitarie assistenziali sono state l'argomento trattato nel corso di un incontro chiesto dai sindacati dei pensionati con il direttore generale della Asl Giorgio Casati, il sindaco di Latina in qualità di presidente della conferenza dei sindaci e il prefetto Maria Rosa Trio Nell'incontro sono emerse criticità in diversi comuni della provincia, ma Casati ha assicurato che la situazione è sotto controllo e che a breve, accanto ai costanti costrolli nelle strutture, partirà un programma di test seriologici su pazienti e operatori (la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento