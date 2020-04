Coronavirus Latina: in provincia altri 10 positivi, controllate 5 case per anziani

Dieci casi in più in provincia di Latina, tutti al momento in isolamento domiciliare. La giornata del 9 aprile si è chiusa con il numero di 402 positivi dall'inizio dell'emergenza Covid, cinque nuovi pazienti guariti e 4.454 persone uscite dalla quarantena. Questi i dati e i numeri forniti dalla Asl pontina e dalla Regione Lazio. Cinque le strutture per anziani controllate sul territorio per scongiurare casi positivi all'interno delle residenze. Entrando nel dettaglio della situazione provinciale, i casi positivi crescono nel capoluogo pontino che ieri ha segnato +4 contagi. Le altre città toccate sono Aprilia con tre casi e poi Cisterna, Cori e Terracina, ognuna con un nuovo contagio. Scendono a 112 i pazienti ricoverati mentre quelli complessivamente in carico alla Asl sono attualmete 343.

Coronavirus Lazio, crescono di nuovo i contagi: 163 in più

Crescono, secondo l'aggiornamento dell'assessorato regionale alla Sanità del 9 aprile, anche i nuovi tamponi positivi del Lazio. Dopo giorni di trend fermo sotto il 3%, la percentuale di crescita è salita di nuovo al 3,8% con 163 casi, che fanno salire il totale dei contagiati del Lazio a 4429, con 3532 persone attualmente positive. L'assessorato conferma che continua però l’inversione di tendenza tra coloro che sono usciti dalla sorveglianza domiciliare (14.748) e coloro che sono entrati in isolamento (12.6184). Un ultimo dato importante è quello dei guariti, che hanno toccato la cifra record di 70 nelle ultime 24 ore arrivando a 644 totali. Nove infine i decessi nella sola giornata di ieri e 58mila eseguiti fino a questo momento nel Lazio.

Controlli straordinari su strade, porti e stazioni nel fine settimana di Pasqua

Un rafforzamento dei controlli è stato annunciato e predisposto ieri nell'ambito della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza della Prefettura di Latina Si parte con un'intensificazione dei presidi lungo le arterie della provincia, nei porti e nelle stazioni ferroviarie per scongiurare l'esodo verso le seconde case e i comuni del litorale. A questo proposito i sindaci sono stati invitati a rafforzare i controlli delle polizie locale anche sulle spiagge e sulle aree verdi tradizionalmente meta delle gite di Pasquetta. (Qui la notizia).

Coronavirus: in un mese di controlli fermate oltre 97mila persone

Uno spiegamento di forze straordinario è stato impegnato nell'ultimo mese sul territorio pontino per le verifiche del rispetto dei decreti governativi in tema di mobilità delle persone. Il bilancio è stato tracciato dalla Prefettura che riunendo i dati delle forze dell'ordine, ha contato 97.700 persone fermate e oltre 14mila attività, tra imprese e attività commerciali, ispezionate. (Il bilancio dei controlli).

Coronavirus, le altre notizie

