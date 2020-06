Coronavirus: 85 pazienti ancora positivi in provincia, 2570 nel Lazio

Due nuovi casi di pontini contagiati dal coronavirus. Il dato è stato diffuso dal bollettino dalla Asl di Latina con una precisazioni: non ci sono nuovi pazienti covid nella provincia di Latina ma sono stati notificati due positivi in cura in altre Asl del Lazio ma residenti sul territorio: uno a Latina e l'altro a Minturno. I casi complessivi di cittadini pontini contagiati sono dunque 549, ma gli attuali positivi scendono a 85 gli attuali positivi, 3 in meno nelle ultime 24 ore, 57 dei quali sono trattati a domicilio mentre i restanti ricoverati, ma nessuno nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Santa Maria Goretti. Aumenta ancora il numero di guariti arrivando a 430 totali, mentre i decessi restano 34.

Coronavirus Lazio, 2570 attuali positivi

Nel Lazio si contano invece 23 nuovi casi di covid nella giornata di ieri, 9 giugno,14 dei quali riferibili al focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. Il dato complessivo dei contagi sale quindi a 7851, con 2570 attuali positivi, di cui 2061 sono in isolamento domiciliare, 462 ricoverati non in terapia intensiva e 47 in terapia intensiva.I guariti, +66 nelle ultime 24 ore, arrivano a 4515 in totale. Sono stati invece 3 i decessi ieri per un totale di 766 dall'inizio della pandemia

Campagna social della Regione: "Non gettiamo mascherina e guanti"

"Non gettiamo a terra mascherine e guanti. Rispettiamo l’ambiente”. Questo il cuore della campagna di comunicazione “Ripartiamo bene. Ripartiamo dall’ambiente” della Regione Lazio, con l'obiettivo, ha spiegato il presidente Nicola Zingaretti, di “favorire la corretta gestione dei dispositivi di protezione individuale quando diventano un rifiuto indifferenziato e rischiano di essere un problema rilevante per il nostro ecosistema” (la notizia)



