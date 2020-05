Coronavirus Latina: in provincia 522 casi totali e 30 decessi, ma i guariti salgono a 347

Sono 522 i casi totali di positività al coronavirus nella provincia di Latina dall’inizio della pandemia. Due i nuovi contagi che sono stati confermati dalla Asl con il bollettino di ieri, 9 maggio. Entrambi sono stati registrati nel territorio di Aprilia e, come ha chiarito anche il Comune, si tratta di una ragazza di 14 anni e di un paziente di una Rsa. Dando uno sguardo ai numeri, diminuiscono ancora i ricoverati che sono 47, mentre aumentano i guariti saliti ieri a 347, otto più del giorno precedente. L’altra novità positiva riguarda le 2 postazioni di tampone drive-in per indagine di sieroprevalenza che saranno attive nella provincia di Latina: una presso l’ospedale Goretti di Latina e una a Gaeta, in piazza di Liegro.

Se la curva dei contagi resta stabile, aumenta purtroppo il numero dei decessi nel territorio pontino, saliti a 30 nelle ultime ore. Due pazienti originari di Fondi, di 70 e 79 anni, sono deceduti all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, uno era ricoverato reparto di Medicina d'Urgenza e l’altro nel reparto di Malattie infettive. A questi due decessi si è aggiunta sempre ieri anche la morte di paziente residente a Nettuno che era però ricoverato in Medicina d'Urgenza dell'ospedale di Latina e che verrà conteggiato nelle statistiche della Asl di Roma 6.

Coronavirus Lazio, 47 in più in un giorno

Nel Lazio sono stati registrati ieri 47 nuovi casi con un trend allo 0,6%. Continuano inoltre a crescere i numeri dei pazienti guariti, che sono complessivamente 2.235. Quattro i decessi nella giornata per un totale di 553 dall'inizio dell'epidemia. Gli attuali positivi sono 4.345, di cui 2986 sono in isolamento domiciliare, 1.277 ricoverati non in terapia intensiva, 82 sono ricoverati in terapia intensiva. In totale, su 175mila tamponi effettuati, sono stati esaminati 7.133 pazienti Covid. Trend stabilmente in discesa nelle province.

Coronavirus Lazio: "Contagi nelle Rsa e in famiglia"

"Nel Lazio abbiamo ancora un duplice effetto di contagio: uno relativo ai cluster di comunità chiusi, come Rsa, case di riposo ed istituti religiosi, il cui contagio il più delle volte viene indotto dall'esterno, ovvero da operatori e personale che frequenta più di un luogo, cosa che però adesso abbiamo vietato. E l’altro elemento sono i cluster familiari, dove vi è un familiare che ha acquisito il virus e che, via via, per uno scarso isolamento, avvia il contagio interno". A fare il punto della situazione l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che ha poi aggiunto. "Chi ha tradito gli anziani non può stare nel servizio sanitario regionale. Su questo saremo molto severi con tutti e lì dove emergeranno situazioni gravi si procederà alla revoca dell'accreditamento con il Ssr" (qui la notizia).

Nel Lazio lunedì al via i test sierologici

Il Lazio infatti punta sui test sierologici per comprendere quale sia stata effettivamente la circolazione del coronavirus. Si parte lunedì 11 maggio e l’indagine interesserà un campione esteso di 300mila persone in tutta la regione, composto dal personale sanitario, delle forze dell’ordine, farmacisti, medici di medicina generale, pediatri, operatori delle Rsa, dei servizi e delle pulizie (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Coronavirus Aprilia, il sindaco: "Troppe segnalazioni di assembramenti"

Coronavirus, un nuovo positivo e un deceduto a Nettuno. Ad Anzio zero casi

Primo fine settimana della "fase 2", l'appello del sindaco Coletta

