Coronavirus Latina: aumentano i casi in provincia, sono 412. Nel Lazio 4583 in totale

Sono saliti a 412 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Dieci nuovi contagi sono stati confermati nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, dalla Asl nel bollettino giornaliero; lo stesso del giorno precedente che mantiene stabile il trend nel territorio pontino. Un primo caso è stato accertato a Priverno, mentre continua l’ascesa dei contagi a Fondi che sfiora i 100 casi (sono 97). Un solo nuovo positivo ieri a Latina ed Aprilia, che restano gli altri due comuni attenzioni della provincia. Da segnalare la diminuzione delle persone ricoverate, sono 107, e l’aumento dei pazienti negativizzati saliti a 44.

Coronavirus Lazio: 4583 casi totali

Un aumento di 154 casi è stato registrato nella giornata di ieri, invece, in tutto il Lazio; il totale dei contagiati è salito ora a 4583, mentre gli attuali positivi sono 3633. Il trend si mantiene intorno al 3,5% e aumenta, ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato, la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.611) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.792) oggi circa 4 mila unità. “Bisogna ora mantenere alta l’attenzione per le giornate di Pasqua e Pasquetta” ha detto D’Amato. Per quanto riguarda i guariti salgono di 43 unità arrivando a 687 totali, tre volte il numero dei decessi complessivi, mentre nella giornata di ieri sono stati 10 i decessi; eseguiti circa 62 mila tamponi.

Coronavirus Latina, l'appello del sdinaco per Pasqua

Alla vigilia delle festività Pasquali, il sindaco di Latina Damiano Coletta, anche attarvareso un videomessaggio, si è rivolto direttamente ai cittadini facendo appello al loro grande senso di responsabilità per questi giorni che saranno sicuramente più difficili per tutti noi condizionati, più di altri, dall’emergenza coronavirus. Per le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno intensificati i controlli, anche con l'ausilio dei droni (qui la notizia).

Coronavirus: controlli nelle case di riposo e nelle Rsa

Intanto proseguono i controlli a tappeto nelle case di riposo e nelle Rsa su tutto il territorio. “In merito alla situazione delle strutture residenziali - ha spiegato ancora l’assessore - l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha realizzato un Survey nazionale sul contagio da Covid-19 aggiornato al 6 aprile che registra per il Lazio un tasso di mortalità dieci volte inferiore a quello della Lombardia: 0,7% contro 6,8%”.

La gestione del Lazio dopo il lockdown

Il punto dell'assessore alla Sanità e Integrazione socio sanitaria Alessio D'Amato, in audizione in commissione Sanità. A grandi linee si traccia quello che succederà dopo l'emergenza Coronavirus e dopo l'allentamento del "lockdown", "che non comincerà dopo Pasqua - precisa subito l'assessore -ma all’inizio del prossimo mese“ (qui la notizia).

Controlli straordinari nel fine settimana di Pasqua

Un rafforzamento dei controlli per le festività di Pasqua è stato annunciato e predisposto nell'ambito della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza della Prefettura di Latina. Si parte con un'intensificazione dei presidi lungo le arterie della provincia, nei porti e nelle stazioni ferroviarie per scongiurare l'esodo verso le seconde case e i comuni del litorale. A questo proposito i sindaci sono stati invitati a rafforzare i controlli delle polizie locale anche sulle spiagge e sulle aree verdi tradizionalmente meta delle gite di Pasquetta (qui la notizia).

