Coronavirus, la città di Latina arriva a 89 contagiati. Nel Lazio 3.730 i positivi attuali

Il capoluogo pontino arriva a 89 casi totali, mentre la provincia di Latina sale a 415 da inizio emergenza, di cui 354 attualmente positivi. Il bollettino della Asl pontina del giorno 11 aprile ha conteggiato infatti solo tre nuovi tamponi positivi, tutti concentrati nella città di Latina mentre buone notizie arrivano da Fondi, dove nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di Coronavirus. Tornando ai numeri, nella provincia i pazienti ricoverati sono scesi a 102, con un calo ulteriore rispetto alle scorse giornate, restano invece invariati i guariti, fermi a 44. Complessivamente sono 1.894 le persone in isolamento domiciliare, mentre 4.604 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Cronavirus Lazio: 4.723 contagiati

Per quanto riguarda invece la regione Lazio, i nuovi casi registrati nella giornata di ieri sono stati 140., per un totale di contagiati 4723 contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i pazienti attualmente positivi sono 3730. "Registriamo un dato di 140 casi di positività e un trend al 3% - ha commentato ieri l'assessore D'Amato - Continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (15.531) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.902). Nelle ultime 24ore i decessi sono stati 10 e sono stati eseguiti oltre 65 mila tamponi”.

Coronavirus Latina, il videomessaggio del sindaco Coletta

Il sindaco di Latina Coletta, nel suo videomessaggio rivolto alla città ha fatto il punto sui nuovi contagi nel capoluogo e annunciato controlli serrati agli ingressi della città in vista delle festività di Pasqua. Per quanto riguarda i buoni spesa, sono 2mila le domande arrivate al Comune e 100 le erogazioni finora effettuate. (Qui la notizia)

Le imprese pontine chiedono di riaprire in deroga: le domande in Prefettura

Sono intanto circa mille le richieste presentate da altrettante aziende della provincia di Latina alla Prefettura per poter riaprire e proseguire l'attività produttiva in deroga alle chiusure imposte per l'emergenza Covid. Si tratta in sostanza di imprese legate alle filiere ritenute essenziali. Vale la regola del silenzio assenso, ma i controlli sono già partiti. (Qui la notizia)

Coronavirus Fondi: fine della zona rossa dal 14 aprile

La città di Fondi, dove da subito si era registrato il maggior numero dei contagi della provincia pontina a causa di uno specifico cluster legato a un centro anziani, non sarà più "zona rossa" a partire da martedì 14 aprile. Lo ha stabilito una nuova ordinanza della Regione Lazio, che mantiene però specifiche restrizioni solo per il Mof. A Fondi quindi saranno in vigore le stesse misure valide per il Paese ed estese dal presidente del Consiglio al momento fino al 3 maggio. Niente più controlli e presidi delle forze dell'ordine ai varchi ma vale comunque la regole di non allontanarsi dal proprio comune di residenza se non per motivi di lavoro, salute o necessità. (Qui la notizia).

Coronavirus: nel Lazio 300mila test seriologici

Trecentomila test sierologici nel Lazio. E' quanto è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa allo Spallanzani dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Si fa il punto della situazione e si programma la fase successiva alla fine del lockdown. I test sierologici saranno effettuati sui sanitari delle Rsa e sulle forze dell'ordine. (Qui la notizia)

Coronavirus, Pasqua blindata in provicia

Controlli a tappeto anche nella provincia pontina nelle giornate di Pasqua e Pasquestta, con un'attenzione particolare alle seconde case e alle zone a maggiore vocazione turistica. Alcuni comuni pontini hanno annuncitao anche l'utilizzo di droni, mentre saranno prediati anche i punti strategici delle città come i porti o le stazioni ferroviarie per prevenire il possibile esodo verso proprio le località turistiche. (Qui la notizia)

Coronavirus, le altre notizie:

