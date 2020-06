Coronavirus, nuovi casi in provincia: un'infermiera del Goretti e due pazienti di Sezze e Terracina

Tornano a crescere i contagi in provincia di Latina, con tre nuovi casi di coronavirus segnalati ieri, 11 giugno, nel bollettino della Asl. Si tratta di pazienti distribuiti nei territori di Latina, Sezze e Terracina. Nel capoluogo pontino in particolare, risulta contagiata un'infermiera dell'ospedale Goretti che era stata in servizio in un reparto convertito in Covid. Il caso di Terracina è invece un paziente il cui contagio risulta riconducibile al cluster romano dell'Irccs San Raffaele. I pazienti pontini totali trattati da inizio pandemia sono quindi 552 e non risultano nuovi guariti, che restano complessivamente 433. Gli attuali positivi sono 85, di cui 56 trattati a domicilio e 29 ricoverati.

Coronavirus Lazio, 2517 attuali positivi

Sono invece 20 i nuovi casi positivi nel Lazio, di cui 7 ancora riferibili al focolaio dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma. In totale i contagi da inizio emergenza salgono a 7889; mentre sono 2517 gli attuali positivi di cui 2151 in isolamento domiciliare, 320 ricoverati non in terapia intensiva e 46 ricoverati in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 63 guariti, per un numero totale di 4569. Sei invece i decessi nella giornata di ieri, che fanno salire il totale a 776.

Focolaio del San Raffaele: i casi aumentano, uno anche a Latina

Dei 20 casi nel Lazio, 7 sono legati al al focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana, e tra questi c'è un paziente pontino e uno di Rieti. Il focolaio raggiunge così un totale di 77 positivi e tre decessi (uno nelle ultime 24h). "Tra i 7 casi - ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato - c’è un ulteriore operatore sanitario del Policlinico Umberto I, mentre tutti gli altri operatori e pazienti sono risultati negativi al tampone e il reparto interessato è stato sanificato". Da ieri mattina sono stati richiamati ai drive-in per effettuare i test sierologici i pazienti dimessi e i loro contatti stretti a partire dal 1° maggio.

Coronavirus: nuove aperture dal 15 giugno

Il governo allenta ulteriormente le misure anti-Covid 19. Nel corso della cofnerenza stampa di ieri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la firma di un nuovo Dpcm con cui si autorizza la ripresa di ulteriori attività, tra cui centri estivi per i bambini dai 0 ai 3 anni, teatri, cinema, sale bingo e sale scommesse. (Qui per conoscere tutte le attività che riprendono e quelle che sono ancora sospese).

Dalla Regione un piano da 20 milioni per le famiglie

E’ stato approvato dalla Giunta della Regione Lazio il “Piano per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia” che prevede un investimento di 20 milioni di euro che raggiungerà 43mila famiglie del Lazio. Il Piano riconosce alle famiglie un voucher, secondo priorità di accesso basate su condizioni lavorative, di reddito e di carichi familiari. Il provvedimento decorre dal mese di giugno fino a settembre di quest’anno compreso e si articola su due azioni (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento