Coronavirus: zero nuovi casi a Latina, 25 nel Lazio. Ora test sierologici anche in provincia

La provincia di Latina per la quinta volta da inizio emergenza si ritrova a zero contagi. A confermarlo è il bollettino emesso ieri, 11 maggio, dalla Asl pontina. I casi complessivi trattati finora sono fermi quindi a 523, mentre i pazienti attualmente positivi sono arrivati a 139, 17 in più sul territorio dall'inizio del mese di maggio, mentre sono 30 i decessi registrati, 352 i pazienti guariti e 47 quelli ancora ricoverati.

Coronavirus Latina, una task force per i controlli della fase 2

Al via a Latina e provincia ai controlli della "fase 2", affidati a una task force composta da vigili el fuoco, carabinieri, ispettorato del lavoro e Asl. Obiettivo: verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle aziende, attività commerciali e cantieri (la notizia).

Coronavirus Lazio, 25 nuovi positivi con trend allo 0,3%.

Nel Lazio è stato segnalato il più basso numero di nuovi contagi da quando è cominciato il locdwn: appena 25 in tutta la regione con un trend allo 0,3%, concentrati tutti a Roma e provincia mentre nel resto delle province del Lazio non ci sono stati nuovi casi. Sale quindi a 7.190 il totale dei contagi da inizio epidemia, con 4.294 attuali positivi dei quali 2.945 in isolamento domiciliare e 1.266 ricoverati non in terapia intensiva e 83 in terapia intensiva. Cinque i nuovi decessi per un totale di 562, 2.334 i negativizzati.

Al via i test sierologici nella regione: primi risultati

Ieri intanto è stata la giornata che ha segnato l'avvio nella regione dell'indagine con test sierologici che interesserà progressivamente un campione di 300mila persone, a partire dal personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri, dipendenti delle Rsa ma anche farmacisti e operatori delle forze dell'ordine. Partiti i primi test di sieroprevalenza su 5mila operatori sanitari del Lazio. L'avvio dei test anche al comando generale della guardia di finanza di Roma, dove si sono recati in visita ieri il presidente della Regione Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità e Integrazione socio sanitaria Alessio D'Amato. Qui, sui primi 250 test, sono stati scoperti due casi di sieroprevalenza, pari allo 0,8%, immediatamente sottoposti a tampone e poi risultati negativi. "Questo conferma - spiega l'assessore D'Amato - che non vi è attività virale in corso, ma che i due militari sono venuti a contatto con il virus. I test di sieroprevalenza si dimostrano cosi utili per capire la circolazione del virus e per chi presenta sieroprevalenza l’esigenza è quella di effettuare il tampone". Da oggi, 12 maggio, l'indagine parte anche in provincia di Latina sul personale sanitario. “Saranno coinvolti tutti i laboratori della rete Coronet e 20 unità mobili Usca-r - ha chiarito - La capacità di processo laboratoristico dei test sierologici è di almeno 10mila test al giorno. Contiamo di avere i primi risultati intorno alla data del 25 di maggio. Vogliamo ribadire che l’indagine di sieroprevalenza non rappresenta in alcun modo una ‘patente di immunità’, ma ci aiuterà a comprendere quant’è stata la circolazione del virus sul territorio. Un dato importantissimo per affrontare al meglio fase 2 e contrastare il ritorno del virus, che purtroppo non abbiamo ancora sconfitto ”.

Zingaretti: "Dati confortanti grazie allo sforzo dei cittadini"

"I dati sul contagio ci confortano. Sono frutto delle scelte di contenimento di queste settimane e dello sforzo di tutti i cittadini nel rispetto delle regole - ha commentato il presidente Nicola Zingaretti - Dobbiamo tenere alta la guardia e nei prossimi giorni vedremo che effetti hanno avuto le aperture del 4 maggio. In queste ore siamo inoltre al lavoro per aprire molti esercizi commerciali dal 18 maggio, mettendo la sicurezza al primo posto. Ci stiamo confrontando con tutte le categorie per condividere le misure appropriate alla nuova fase, per garantire il massimo della sicurezza nel consumo dei prodotti commerciali e artigianali e nella ripresa delle attività sportive. Ripartire sicuri è l’obiettivo per cui tutti dobbiamo essere impegnati. Per questa ragione ho scritto anche ai ministri della Repubblica invitandoli ad adottare nelle proprie sedi la misurazione della temperatura in tutti gli uffici pubblici, iniziative di mobility management e la sorveglianza sanitaria dei dipendenti mediante test seriologici. Misure che integrate con quelle già esistenti, potranno contribuire a ridurre il rischio di contagio in particolare sul territorio romano. Faccio inoltre un appello ai sindaci per approvare al più presto regolamenti e delibere per favorire e semplificare al massimo l’ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico all’esterno degli esercizi come bar e ristoranti”.

Come ripartirà la scuola: progetti e idee a Latina

La fase 2 è intanto tutta da programmare, ma a Latina si pensa anche alla scuola con una serie di incontri che l'assessorato alla Pubblica istruzione sta tenendo con altri assessorati, con i dirigenti scolastici, le cooperative che si occupano dei nidi e i sindacati del comparto. L'obiettivo, all'interno comunque dei piani di Regione e Governo, è quello di offrire servizi educativi a partire dall'estate e poi programmare il rientro a settembre (la notizia).

Coronavirus, in provincia nuove regole per il mare

Regole nuove per il lungomare di Latina a partire da ieri: con un’apposita ordinanza del sindaco Damiano Coletta sono state emesse nuove disposizioni, dopo quelle in vigore da mercoledì 6 maggio, per quanto riguarda l’attività su spiaggia, arenile e mare. Lo stesso ha fatto il Comune di San Felice Circeo. Al mare saranno consentiti anche sport acquatici individuali, ma resta il divieto di prendere il sole e fare il bagno.

