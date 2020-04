Coronavirus, salgono a 432 i casi positivi in provincia. 1836 persone in isolamento domiciliare

Sono stati dieci i nuovi casi positivi di Coronavirus rilevati in provincia di Latina nella giornata del 12 aprile, tutti trattati a domicilio mentre per quanto riguarda oggi, 13 aprile, sono stati registrati sette casi positivi. Anche questi tutti trattati a domicilio. I pazienti ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti sono sette.

Complessivamente, sono 1.836 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 4.865 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

La Asl raccomanda ancora una volta ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.

Proseguiranno con particolare intensità nella giornata di oggi, 13 aprile, i consueti controlli sulle osservanze delle misure disposte in materia di contenimento del coronavirus relative alla circolazione delle persone. Forze dell’ordine e corpi di polizia locale dei diversi Comuni pattuglieranno le vie cittadine e le principali arterie della provincia stradali per verificare il rispetto delle regole.

