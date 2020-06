Coronavirus, nel Lazio 27 nuovi positivi: arrivano dal focolaio del San Raffaele

A oggi si contano in provincia 85 persone positive di cui 28 ricoverate e 57 trattate a domicilio. Nessun paziente è più in terapia intensiva mentre i casi totali dall'inizio della diffusione del virus sono 552, i decessi 34. Le ultime situazioni registrate sul territorio pontino riguardano i Comuni di Latina, Sezze e Terracina: si tratta in particolare di un'infermiera dell'ospedale Goretti che aveva lavorato presso il reparto Covid del nosocomio pontino mentre il paziente di Terracina risulta riconducibile al cluster romano dell'Irccs San Raffaele.

Coronavirus Lazio: 27 casi in più

Sono 27 i nuovi casi registrati oggi nel Lazio, di questi 22 sono riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma. Un dato che fa salire il totale dei contagi da inizio pandemia a 7916; sono invece 2222 gli attuali positivi: di questi 1882 sono in isolamento domiciliare, 293 sono ricoverati non in terapia intensiva e 47 in terapia intensiva. Record di guariti oggi in tutto il Lazio: sono stati 317 nelle ultime 24 ore; il totale ad oggi, 4913, è più del doppio degli attuali positivi. Cinque i decessi confermati dall’Assessorato alla Sanità della Regione; 781 i totali da inizio pandemia.