Coronavirus Latina, 524 casi in provincia, nel Lazio sono 7212. Le attività si preparano a riaprire

Sono 524 i casi di positività al coronavirus nella provincia pontina dall’inizio della pandemia. Un solo nuovo contagio è stato confermato ieri, 12 maggio, dalla Asl con il bollettino giornaliero. La curva si mantiene stabile nel territorio; una buona notizia subito smorzata, però, da quella di altri due decessi avvenuti all’ospedale Santa Maria Goretti dove si sono spente due anziane donne, una 94enne di Aprilia e una 81enne residente a Cisterna. Il numero dei decessi sale a 32 in provincia.

Le altre notizie positive arrivano dal numero dei guariti, 11 in un solo giorno, che fa salire il totale a 365, e da quello dei ricoverati, ancora in calo, che sono 43, nessuno nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Goretti. Scendono a 127 i pazienti attualmente positivi in tutto il territorio provinciale.

Coronavirus Lazio: il dato più basso

Nel Lazio sono stati registrati ieri 22 nuovi casi, con un trend allo 0,3%. Si tratta del dato più basso dal lockdown. E’ stabilmente in discesa il trend nelle province dove complessivamente è stato registrato un solo caso, quello di Latina; sono 12 quelli registrati a Roma città e 9 nella provincia. Quattro i decessi confermati ieri, due dei quali nella provincia pontina appunto, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.373 totali, quasi un terzo dei casi totali nel Lazio che sono 7212. Ad oggi i tamponi eseguiti sono stati oltre 185 mila

Zingaretti: "Dato incoraggiante"

"Ventidue nuovi casi di positività nel Lazio, un altro dato incoraggiante - ha commentato il presidente della Regione Nicola Zingaretti - Il contenimento del virus ha raggiunto risultati importanti grazie a regole e indirizzi chiari e a comportamenti responsabili dei cittadini. Nella regione che ospita la più grande metropoli italiana non era scontato. Ora andiamo avanti con serietà e rigore verso una stagione di riaperture. Il Governo sta predisponendo le linee guida per la sicurezza, ma da giorni stiamo lavorando con gli operatori per raggiungere un risultato che soddisfi sicurezza e ripartenza. Questo pomeriggio inoltre ho firmato un’ordinanza per cui da domani sarà possibile andare nei propri locali commerciali e nei centri sportivi per mettere in campo tutte le misure necessarie per organizzare la ripresa. Ripartire, ma ripartire in sicurezza”.

Turismo a Ponza e Ventotene: vertice in Regione

Il tema della prossima stagione estiva sulle isole in provincia di Latina è stato al centro di una riunione in videoconferenza tra i due sindaci e gli assessorati regionali allo Sviluppo economico e alla Mobilità. Allo studio diverse proposte tra cui quella di creare un marchio "fever free". E poi risorse a disposizione dei Comuni per rendere le spiagge fruibili e un vademecum per la navigazione sicura (qui la notizia).

Fase 2 a Latina, come abbiamo risposto?

Fase 2 a Latina, come è andata? A questa domanda ha cercato di dare risposta il sidnaco Damiano Coletta nel corso della consueta diretta con i cittadini ieri sera. Lo scorso fine settimana, il primo dopo le prime parziali riaperture, è stato un vero banco di prova per la città. "La scelta fatta dal Comune di Latina è stata basata su un principio di gradualità abbiamo aperto a step". Come abbiamo risposto? "Dobbiamo fare meglio - ha detto il primo cittadino - Soono state segnalate situazioni di piccoli gruppi, senza mascherine. Il controllo è massimo ma non è più sufficiente, deve essere necessario il nostro autocontrollo" (qui la notizia).

Coronavirus e fase 2: le attività si preparano alla riapertura

La Regione Lazio ha autorizzato interventi nelle attività sospese per prepararsi in vista della riapertura. Il presidente Zingaretti, in attesa del Dpcm che individuerà le categorie che potranno riaprire dal 18 maggio, ha firmato ieri un'ordinanza con cui autorizza da oggi “le attività commerciali sospese, parzialmente sospese o limitate dal Dpcm del 26 aprile 2020, di eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzate alla riapertura”. Gli interventi sono consentiti anche ai gestori di strutture e circoli sportivi (qui la notizia)

Coronavirus Latina, una task force per i controlli della fase 2

Al via a Latina e provincia ai controlli della "fase 2", affidati a una task force composta da vigili del fuoco, carabinieri, ispettorato del lavoro e Asl. Obiettivo: verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle aziende, attività commerciali e cantieri (la notizia).

