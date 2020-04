Coronavirus Latina: 432 casi totali in provincia, 4968 nel Lazio. Da oggi niente varchi a Fondi

Sono 432 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Un dato aggiornato ieri dalla Asl con il consueto bollettino. Sono 17 i contagi che sono stati registrati nel territorio pontino tra le giornate di Pasqua e di Pasquetta (10 domenica e 7 ieri). In totale sono 349 gli attuali positivi in tutta la provincia. Ma i due dati più importanti che emergono dal bollettino di ieri sono la diminuzione dei ricoverati che sono 97 e l’aumento dei negativizzati saliti dai 44 di sabato ai 66 di ieri.

Coronavirus, Fondi come il resto d’Italia

L’attenzione nella provincia pontina è sempre alle situazioni di Latina e Fondi. Nel capoluogo pontino nei due giorni di festa è stato registrare un solo positivo che ha fatto salire il totale a 90; nella città del sud pontino i casi dall’inizio della pandemia sono 101 (1 quello registrato a Pasqua e tre a Pasquetta). Ma la novità è che da oggi a Fondi scadono i termini delle ulteriori restrizioni. L’ordinanza regionale del 10 aprile ha mantenuto misure particolarmente restrittive solo per il Mof, eliminando i controlli ed i presidi delle forze di polizia ai varchi principali della città e uniformando dunque Fondi a tutto il resto d’Italia. “Non si tratta di un ‘tana libera tutti’ - ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -, ma si rientra nelle misure ordinarie nazionali”.

Coronavirus, controlli nelle strutture socio-sanitarie

Sono 186 le strutture socio-sanitarie che sono state controllate nel territorio pontino, e di questi solo quattro hanno avuto casi Covid-19. A fornire un quadro, dopo aver avuto un colloquio con i vertici della Asl, il sindaco di Latina Damiano Coletta nella consueta diretta con i cittadini. "Al momento dunque non abbiamo una situazione drammatica", ha spiegato il primo cittadino (qui la notizia).

Coronaviurs Lazio: 4968 casi totali

Sfiorati i 5mila casi dall’inizio dell’emergenza nel Lazio (sono 4968); 3920 gli attuali positivi. Nella giornata di ieri registrato un aumento di 123 casi, “un trend in frenata al 2,5%” ha spiegato D’Amato, mentre “continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.174) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.367). Rinnovo l’appello a mantenere alta l’attenzione e deve proseguire l’attività di forte vigilanza sulle residenze per anziani con controlli a tappeto su tutto il territorio”. Per quanto riguarda i guariti sono aumentati di 25 unità nella giornata di ieri per un totale di 764, mentre i decessi sono stati 5.

Coronavirus, le altre notizie:

Coronavirus, Irbm di Pomezia pronta per la sperimentazione del vaccino

Coronavirus Aprilia, il bilancio dei controlli a Pasqua e Pasquetta

Coronavirus Lazio, librerie aperte dal 20 aprile. Supermercati chiusi 25 aprile e 1 maggio

Coronavirus: muore un uomo ad Anzio

Coronavirus, controlli della Polizia: chiuuse una pizzeria e una pasticceria aperte nonostante i divieti

„I controlli: chiuse una pizzeria e una pasticceria aperte nonostante i divieti“trebbe interessarti: http://www.latinatoday.it/attualita/coronavirus-latina-controlli-pizzerie-multe-13-aprile-2020.html

Latina al 77° posto per numero di contagi rispetto alla popolazione

Provincia: prorogato lo smart working per i dipendenti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.