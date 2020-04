Coronavirus Latina, nelle ultime 24 ore boom di guariti rispetto ai nuovi contagi

Più del doppio di guariti rispetto ai nuovi positivi: 11 in 24 ore a fronte di soli quattro nuovi casi Covid. E' il quadro della situazione in provincia alla luce del bollettino Asl del 14 aprile, che conta 77 pazienti negativizzati. I nuovi pazienti, che fanno salire a 94 il numero dei contagiati nel comune di Latina, sono tutti trattati a domicilio. Si contano dunque in provincia 436 casi totali di Coronavirus e 347 pazienti attualmente in carico, ma i decessi arrivano a 18 da inizio emergenza con la morte dell'uomo di 97 anni residente a San Felice Circeo dopo un lungo ricovero all'ospedale Goretti.

Coronavirus Latina, al Goretti pre-triage per il Materno Infantile

Proprio all'ospedale Goretti, nell'ambito di una completa riorganizzazione disposta dalla Asl, è stata installata una tenda pre-triage che separa l'acceso al percorso Materno Infantile. Una misura che rientra negli interventi per separare le aree Covid da quelle Non Covid e garantire sicurezza ai pazienti. L'accesso è separato dal pronto soccorso e collocato in corrispondenza del poliambulatorio ospedaliero (qui la notizia).

Coronavirus, la fase 2 e il ritorno al lavoro nel Lazio

Sono tre i punti cardine per farsi trovare pronti dopo che il lockdown sarà finito: distanziamento sociale. lavoro e consumo in sicurezza. E il presidente della Regione Nicola Zingaretti ad indicare le linee guida per quello che potrebbe essere la cosiddetta fase-2 dell’emergenza coronavirus. "Abbiamo convocato tutte le associazioni datoriali del mondo delle imprese, dei sindacati, l'Abi Lazio, circa 20 associazioni, l'Anci e una rappresentanza di sindaci per cominciare a discutere sulla fase che ci sarà da dopo il 3 maggio sulle riaperture, con l'obiettivo chiaro che la riapertura dovrà avvenire con la massima sicurezza di chi produce e con la massima sicurezza per chi consuma” ha spiegato Zingaretti dopo l’incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri (qui la notizia).

Il viceministro alla Salute in visita al Goretti: "Qui situazione ottima"

Ierri il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha visitato l'ospedale di Latina accompagnato dal direttore sanitario della Asl Giuseppe Visconti. "Qui una situazione ottima" ha detto il viceministro avvertendo però che si tratta di una situazione che può sempre modificarsi giorno dopo giorno. Sileri si è soffermato poi con la stampa e ha fatto il punto sui test sierologici e sulla rete Covid del Lazio che sembra reggere l'urto dell'epidemia (qui la notizia).

Coronavirus Lazio, 4.022 positivi e 789 guariti

Arriva intanto a quota 5.111 il totale dei positivi nella regione Lazio, con un aumento di 143 unità nella sola giornata di ieri che conferma un trend al 2,9% sostanzialmente stabile rispetto ai giorni passati. Gli attuali positivi del Lazio, in crico alle rispettive Asl di Roma e delle altre province, sono 4022 e i casi giornalieri, come ha spiegato l'assessore D'Amato, sono legati prevalentemente a cluster di case di riposo e Rsa. Salgono di altre 25 unità i guariti nel Lazio raggiungendo un totale di 789, mentre i decessi in 24 ore sono stati 16.

Coronavirus, Fondi senza più controlli ai varchi

La città di Fondi dal 14 aprile, come annunciato, non è più zona rossa. Sono infatti terminate le ulteriori restrizioni imposte dalle ordinanze regionali per il grande numero di contagi che aveva caratterizzato l'inizio dell'epidemia in provincia, in gran parte legati al cluster di un centro anziani. Con una nuova ordinanza datata 10 aprile la regione ha dunque sospeso la chiusura dei varchi e le ulteriori limitazioni imposte alla popolazione. Ora dunque in città valgono le stesse restrizioni del resto d'Italia, con l'unica eccezione del Mof.

