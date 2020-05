Coronavirus Latina: 19 casi dall'inizio del mese. Primi risultati dei test sierologici nel Lazio

Fermi i contagi in provincia di Latina secondo l'aggiornamento fornito dal bollettino della Asl del 15 maggio. Nessun nuovo caso per la terza volta in una settimana. L'ultimo è stato registrato il 14 maggio nel capoluogo pontino che sembrerebbe legato però a un link epidemiologico finora non conosciuto. I casi complessivamente trattati dall'inizio dell'emergenza sono 525, 32 le vittime, 388 i pazienti risultati negativizzati, 6 in più nella giornata di ieri, mentre gli attuali positivi, gran parte dei quali trattati in isolamento domiciliare sono scesi a 105.

In provincia arrivano le postazioni drive-in per il tampone: ecco come funziona

Sono state allestite e sono pienamente operative le due postazioni per tamponi drive-in o drive thru in provincia di Latina: nell'area esterna dell'ospedale Goretti e in Piazza Di Liegro a Gaeta. Arrivati i primi pazienti che, dopo essersi sottoposti al test sierologico, anche privatamente, sono risultati positivi agli anticorpi del covid. La procedura della Regione Lazio prevede che, entro 48 ore, dai risultati del sierologico, il paziente positivo si sottoponga al tampone recandosi presso le due postazioni del territorio munito di ricetta del medico (la notizia).

Coronavirus Latina: i dati in provincia dall'inizio di maggio

Restando ai numeri, dall'inizio del mese di maggio sono stati registrati nella provincia pontina 19 casi di covid, mentre nelle prime due settimane del mese di aprile erano stati 150. Nel mese di maggio i nuovi pazienti sono stati scoperti nei comuni di Latina (4), Aprilia (7), Terracina (2), Norma (2), Sezze (1) e Cisterna (1) mentre i restanti sono relativi a cittadini residenti in altri comuni fuori provincia.

Coronavirus: i dati del Lazio

Sono stati invece 18 i nuovi casi nel Lazio nella giornata di ieri, ma a questi vanno aggiunti altri 55 pazienti relative a vecchie notifiche omesse nei giorni scorsi. Un episodio che si era già verificato anche venerdì. Cinque i decessi, con altri quattro sempre relativi a notifiche precedenti; 72 i guariti in 24 ore per un numero totale di 2.672. I casi totali dall'inizio di marzo sono 7.364, con 4.088 attuali positivi di cui 1.173 ricoverati non in terapia intensiva e 79 in terapia intensiva. ù

Fase 2: come si riparte dal 18 maggio

E' arrivato nella notte l'accordo tra Governo e Regioni per le riaperture da lunedì 18 maggio. Entra così nel vivo la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Una serie di misure di sicurezza sono state stabilite per ristoranti e bar, parrucchieri ed estetiste, alberghi, uffici pubblici e spiagge. Con multe salate per chi non si attiene alle regole (tutte le novità dal 18 maggio).

Test sierologici: primi risultati

Nella giornata di ieri sono arrivati intanto i primi risultati nel Lazio dei test sierologici condotti sul personale sanitario per rintracciare positivi asintomatici e comprendere la reale circolazione del virus. Ecco dunque i primi esiti: alla Asl di Roma 2 su su 125 farmacisti testati 5 sono risultati positivi al test di sieroprevalenza e sono in attesa dell’esito del tampone; a Vitervo su 1.200 i test di sieroprevalenza eseguiti, 5 sono risultati positivi e uno è risultato positivo anche al tampone; a Frosinone sono 70 i test effettuati sul personale sanitario e di questi nessuno è risultato positivo; Al San Camillo 35 positivi agli anticorpi del coronavirus su 2.200 test e un positivo anche al tampone; al San Giovanni 500 test, 5 positivi agli anticorpi e zero positivi al tampone; al Campus Biomedico su 2.000 unità di personale sottoposte a test lo 0,8% è risultato avere anticorpi ma nessuno è positivo al tampone. Nessun dato è stato ancora diffuso sulla provincia di Latina, ma i test sierologici della Regione Lazio sono iniziati anche sul territorio.

Coronavirus, distanziatori ecosostenibili per la spiaggia: la proposta

In attesa delle nuove disposizioni del Governo per le riaperture, dal mondo della ricerca arriva una proposta eco sostenibile per assicurare il corretto distanziamento sulle spiagge: utilizzare la posidonia oceanica per realizzare barriere rigorosamente ecologiche. L’innovazione è stata sviluppata dall’Enea, in collaborazione con l’azienda Ecofibra (qui la notizia).

Secondo weekend con le "spiagge aperte": a Latina isola pedonale fino a Rio Martino

Con oggi, sabato 16 maggio, inizia il secondo weekend con l'allentamento del lockdown, le spiagge accessibili e i parchi aperti. L'attenzione resta puntata sui luoghi di aggregazione, la costa e le piste ciclabili, tutte fruibili ma a determinate condizioni. Il Comune di Latina, proprio per evitare assembramenti, sperimenterà domenica la chiusura al traffico di oltre quattro chilometri di strada che da Capoportiere arriva a Rio Martino: una lunga isola pedonale tra il lago di Fogliano e il mare completamente accessibile ai cittadini che vorranno fare sport e attività motoria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento