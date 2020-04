Coronavirus: in provincia 20 morti e 107 guariti, i pazienti ancora positivi scendono a 316

Cinque soli nuovi tamponi positivi, record di guariti nelle ultime 24 ore e calo generale degli attuali positivi in carico alla Asl pontina. E' questa la situazione in provincia fotografata dall'ultimo bollettino Asl del 16 aprile, a cui però corrisponde un aumento dei decessi. Due infatti le persone morte nel giro di poche ore, entrambi uomini, residenti a Terracina e ricoverati all'ospedale Goretti, il primo di 78 anni, l'altro di 58. I cinque nuovi casi di positività al Covid si sono registrati nei comuni di Cisterna, Fondi e Aprilia, un numero che fa salire a 433 i casi totali registrati nella provincia di Latina da inizio emergena. Ma i pazienti attualmente in carico scendono da 333 del 15 aprile a 316 nella giornata di ieri, mentre i pazienti ormai risultati negativi al terzo tampone e che hanno quindi superato la malattia arrivano a 107, 20 in più in un solo giorno.

Il Lazio prepara la "fase 2"

Illustrato dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, nel corso dell’audizione in videoconferenza nella commissione regionale, il quadro della programmazione della “fase 2” nel Lazio, una volta superata la fase più acuta dell’emergenza. D’Amato ha illustrato i punti salienti: si parte da 300mila test sierologici per forze dell’ordine e personale sanitario, per poter valutare la circolazione del virus nel Lazio. E poi smart working diffuso, mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi, distanziamento sociale (qui la notizia).

Coronavirus Latina: l'approfondimento della professoressa Lichtner

La dirigente del reparto Malattie Infettive del Goretti di Latina, nonché docente dell'Università La Sapienza di Roma, Miriam Lichtner, ha fatto il punto sul coronavirus. In un videomessaggio pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune ha spiegato quali siano i metodi di contagio e le possibili precauzioni da adottare per non essere contagiati e non contagiare (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: 4144 positivi, boom di pazienti guariti

Nel Lazio intanto, con +148 di ieri, i contagi complessivi arrivano invece a 5380, mentre sono 4144 gli attuali positivi seguiti dalle rispettive Asl della provincia di Roma e delle altre province della regione. Di questi, 2.600 sono seguiti in isolamento domiciliare, 1347 ricoverati, 197 in terapia intensiva. Anche nel Lazio si conferma il risultato importante dei guariti, arrivati, con +46 nelle ultime 24 ore, a 920 in totale. Sono invece 316 le vittime del Coronavirus, cinque in più rispetto alla giornata del 15 aprile. I tamponi effettuati fino a questo momento nel Lazio sono ben 82mila. Intanto, un quadro sull'andamento della diffusione del virus nel Lazio è stato fornito dal Seresmi, con dati aggiornati al 15 aprile. E' emerso che dei casi finora confermati il 26% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 4% è in terapia intensiva. I guariti sono il 17%. L'età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 50% sono di sesso maschile e il 50% di sesso femminile. Il 34,7% dei pazienti positivi è residente a Roma città, il 32,5% nella provincia, il 9,9% a Frosinone, il 5,4% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l'8,7% a Latina. Il 2,4% proviene da fuori regione.

"Grazie Latina", il messaggio del sindaco Coletta

A Latina un messaggio siginificativo è stato lanciato dal sindaco Damiano Coletta in apertura della della seduta del Consiglio comunale che ieri, 16 aprile, si è tenuto in videoconferenza: "Grazie Latina. Grazie per esserti scoperta squadra, una squadra vera, generosa, consapevole, osservante delle regole, solidale. Sono veramente orgoglioso di essere il vostro sindaco" (qui la notizia)

Coronavirus Latina, il punto con il direttore generale della Asl

Ha invece fatto il punto della situazione sui contagi e le cure il direttore generale della Asl Giorgio Casati, intervenuto nel videomessaggio del 15 aprile che il sindaco ha rivolto alla città. Incalzato dalle domane dello stesso primo cittadino, Casati si è soffermato sulle prospettive e soprattutto sui dati dei contagi e dei guariti che pongono Latina in ottima posizione rispetto alle altre province del Lazio (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.