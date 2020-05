Coronavirus, la lenta discesa in provincia: altri 392 negativizzati

C’è un solo caso positivo nelle ultime 24 ore in provincia di Latina localizzato a Priverno secondo l’ultimo bollettino sanitario della Asl. Mentre i numeri dicono che continuano a diminuire i negativizzati: sono complessivamente 392 a fronte dei 396 del giorno precedente mentre hanno raggiunto il numero di 10.150 le persone uscite dal periodo dell’isolamento. Sul territorio pontino attualmente si registrano ancora 525 casi: allo stato 39 pazienti sono ricoverati presso le strutture ospedaliere, gli altri trattati a casa. Ormai da giorni non c’è più nessuno ricoverato presso la terapia intensiva.

Cresce anche il numero dei pazienti guariti nel Lazio: sono 86 in più rispetto alle 24 ore precedenti così di raggiunge il numero totale di 2.758 persone. Nel Lazio ci sono però ancora 4.022 positivi 7.396 quelli esaminati da inizio emergenza, 2.790 i pazienti in isolamento domiciliare, 616 i deceduti.

Coronavirus, postazioni per tamponi drive-in a Latina e Gaeta

A Latina e Gaeta sono pienamente operative le due postazioni per effettuare il tampone drive-in. La procedura per effettuare l'esame senza scendere dall'auto dopo aver effettuato un test sierologico. Le novità per lo screening nel capoluogo e nel sud pontino. (leggi la notizia)

Fase 2 bis, pronti alla ripaertura dei ristoranti

Fase 2 Latina, ordinanza Regione Lazio su riapertura ristoranti

Dipositivi di protezione per clienti ed operatori, distanze da rispettare, sanificazioni da gararantire. La Regione ha fissato le regole per la ripartenza entrando nel dettaglio con un'ordinanza che disciplina i diversi settori.