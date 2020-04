Coronavirus Latina: 452 casi in provincia, 5524 nel Lazio. Ma ricoveri in calo e più guariti

Non si stabilizza la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Nella giornata di ieri, 17 aprile, sono stati confermati dalla Asl 9 nuovi casi, a fronte dei 5 della giornata precedente e dei 2 di giovedì 15 aprile. I nuovi positivi di ieri sono stati registrati in diversi comuni della provincia: due rispettivamente a Latina, Sermoneta e Cori, e uno rispettivamente a Cisterna, Aprilia e Itri. Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza nel territorio pontino è salito a 452 ma sono 314 gli attuali positivi in carico alla Asl, in calo negli ultimi giorni. Come in diminuzione continuano ad essere anche i pazienti ricoverati - ad oggi 81 -. La buona notizia arriva ancora dal numero dei guariti arrivati a 118, 11 quelli confermati nella giornata di ieri.

Coronavirus Lazio: 5524 casi, ma aumentano i guariti

Con i 144 nuovi casi di ieri nel Lazio il numero dei contagi totali dall’inizio dell’emergenza è salito a 5524 - 4214 gli attuali positivi -. Il dato confortante resta quello dei guariti: 58 solo nella giornata di ieri per un totale di 978. Il trend è stabile al 2,6% e sono in calo i ricoveri in ospedale. Si amplia inoltre la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (18.368) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.767) più di 6 mila unità; sono stati oltre 85 mila i tamponi effettuati. Sono state invece 16 le persone decedute ieri, per un totale di 332.Attenzione sempre sulle case di riposo e sulle Rsa: “Sono ad oggi 365 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio - ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato -. Abbiamo istituito, in accordo con il Prefetto, il cordone sanitario intorno alla RSA Bellosguardo (Civitavecchia) e la Rsa Villa Nina (Asl Roma 6).

Crisi del florovivaismo, Comune di Sabaudia scrive al Governo

Il Comune di Sabaudia al fianco delle tante aziende del florovivaistico, settore fiorente del territorio, che stanno subendo le pesanti conseguenze dell’emergenza coronaviurs. Il sindaco Gervasi e l’assessore alle Attività produttive Emanuela Palmisani hanno scritto al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ed insieme a lui al Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, e all’Assessore regionale ad Agricoltura Enrica Onorati. Una missiva puntuale e mirata alla richiesta di provvedimenti straordinari e urgenti al fine di difendere e sostenere tutte le aziende del comparto (qui la notizia)

Tiziano Ferro: donazione per il Goretti

Tiziano Ferro non dimentica la sua città, Latina, neanche in questo momento così difficile. Il cantautore pontino ha infatti deciso di destinare il gettone per la sua partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa” all’associazione Asd Nuovo Latina di Giampiero Bordignon che dall’inizio dell’emergenza coronavirus sta raccogliendo fondi per l’ospedale Santa Maria Goretti (qui la notizia).

Lazio: obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale

Dalla Regione arriva la novità annunciata nei giorni scorsi: nel Lazio sarà obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e pneumococcica per gli ultra 65enni e per il personale sanitario. Nel testo dell'ordinanza, firmata dal presidente Zingaretti, fortemente raccomandate anche le stesse vaccinazioni per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni (qui la notizia).

Coronaviurs Aprilia, il sindaco: "Migliora la situazione"

Due soli casi questa settimana ad Aprilia - uno ieri ed uno oggi, 17 aprile - che hanno fatto salire il totale degli attuali positivi al coronavirus a 55. Una situazione che in questa settimana è migliorata rispetto alla scorsa e il cui bilancio è stato tracciato dal sindaco Antonio Terra attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. “La situazione questa settimana è migliorata rispetto alla scorsa; anche se questo miglioramento non ci deve assolutamente far dimenticare quali sono i nostri compiti" ha detto il primo cittadino (qui la notizia).

Coronavirus Latina: l'approfondimento della professoressa Lichtner

La dirigente del reparto Malattie Infettive del Goretti di Latina, nonché docente dell'Università La Sapienza di Roma, Miriam Lichtner, ha fatto il punto sul coronavirus. In un videomessaggio pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune ha spiegato quali siano i metodi di contagio e le possibili precauzioni da adottare per non essere contagiati e non contagiare (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Coronavirus Aprilia: i controlli della polizia locale

Emergenza Covid: a rischio le imprese e il turismo di Ponza

Disinfezione a Latina: il cronoprogramma

Coronavirus Pomezia: terzo decesso

Coronavirus Fondi, i complimenti della Provincia: "Esempio da seguire"

Mascherine donate alla polizia locale

Lazio, le 10 regole per riaprire in sicurezza le librerie

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo in aggiornamento