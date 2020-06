Coronavirus Latina: per il sesto giorno zero casi in provincia, 10 in più nel Lazio

Per il sesto giorno consecutivo non si registarno nuovi casi di positività al coronavirus in provincia. L'ultimo sabato 13 giugno con due pazienti pontini contagiati fuori provincia e in carico ad altre Asl. Anche il bollettino diffuso ieri, 17 giugno, dalla Asl non registra nuovi casi e nuovi decessi. Anche se nella diretta su Facebook di ieri con il sindaco Coletta, il direttore generale della Asl Giorgio Casati ha annunciato un nuovo tampone positivo riscontrato nelle scorse 24 ore e che sarà inserito nel bollettino di oggi; è in corso l'indagine epidemiologica per risalire all'orgine del contagio. Per quanto riguarda dunque i numeri, i contagi totalirestano 552 mentre sono 34 le vittime del covid. I pazienti ancora positivi sono scesi a 53 perché si sono registrati tre guariti nelle ultime 24 ore per un totale di 465. I pazienti ricoverati sono 21.

Coronavirus Lazio: i guariti sono cinque volte il numero dei positivi

Confermati invece nel Lazio 10 nuovi casi positivi, uno solo dei quali è riferibile al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma, con il cluster che raggiunge così un totale di 113 casi positivi e 6 decessi correlati. Nelle ultime 24 ore sono stati 4 i decessi e 96 i guariti. Salgono a 7977 i contagi totali da inizio pandemia nel Lazio. Gli attuali positivi sono scesi a 1039 di cui 717 sono in isolamento domiciliare, 284 sono ricoverati non in terapia intensiva e 38 sono in terapia intensiva. I decessi sono 818 e 6120 le persone guarite, oltre cinque volte il numero degli attuali positivi.

Coronavirus Latina, il bilancio tracciato dal direttore Asl Casati

Latina una delle 10 province italiane con il più basso tasso di mortalità. Lo ha confermato il direttore generale della Asl pontina Giorgio Casati che ieri, insieme al sindaco Damiano Coletta, ha fatto il punto della situazione sul territorio tracciando un bilancio dei risultati raggiunti. I contagi sono stati contenuti e allo stato attuale non ci sono situazioni di criticità particolare, ma occorre continuare ad avere attenzione (qui tutta l'analisi della situazione)

Al via gli esami di maturità in presenza

Sono inziati ieri, 17 giugno, gli esami di maturità, in presenza per oltre 4600 maturandi pontini. Una prova che quest'anno è stata però completamente stravolta dall'emergenza coronavirus. Gli studenti dovranno infatti affrontare solo un colloquio orale di 60 minuti davanti a una commissione composta da sei membri interni e uno esterno, il presidente, insediate tutte il 15 giugno (qui la notizia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus: le altre notizie