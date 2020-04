Coronavirus Latina, aumentano i pazienti della provincia usciti dal tunnel

Il numero dei pazienti guariti da Coronavirus in provincia di Latina supera quello dei nuovi casi positivi accertati. E' quanto racconta l'ultimo bollettino della Asl emesso ieri, sabato 18 aprile. I pazienti positivi al Covid-19 sono stati 7, la maggior parte dei quali concentrati nell'area nord della provincia mentre il numero di coloro che ne sono usciti amonta a 15. Complessivamente sono 459 i casi totali di positività. Dei nuovi casi 5 vengono trattati a domicilio. Ad oggi il totale degli attuali positivi in carico alla Asl è di 306, mentre scendono a 75 i pazienti ricoverati - ieri erano 81 -. Continuano invece ad aumentare i negativizzati che salgono a 133. Da notare che per il secondo giorno consecutivo si registrano più pazienti guariti - 15 - che nuovi casi positivi.

Coronavirus Lazio, 144 casi in più. Trend al 2,6%

Sono 144 i nuovi casi accertati invece nelle ultime 24 ore nel Lazio; il dato diffuso dall'Assessorato alla Sanità della Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi registriamo un dato di 144 casi di positività e un trend stabile al 2,6% - ha detto l'assessore D'Amato -; ci vuole ancora molta prudenza e l’obiettivo rimane raggiungere R0 come tasso di contagio. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (18.869) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.785) più di 6 mila unità. Per quanto riguarda i guariti è un record, saliti di 68 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.046, mentre i decessi sono stati 8 e i tamponi effettuati 90 mila e di questi 9 su 10 sono risultati negativi”. Con i 144 nuovi casi di oggi il totale dei contagi dall'inizio dell'emergena nel Lazio sale a 5668; gli attuali positivi sono 4282.

D'Amato: "Giro di vite sulle Rsa"

E’ alta l’attenzione in tutto il Lazio per la diffusione dei contagi da coronavirus nelle Rsa. Quello che ha annunciato oggi l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato è un vero e proprio “giro di vite”. In merito è stata pubblicata nelle scorso ore un’ordinanza dalla Regione Lazio che riguarda proprio le strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, e con cui vengono indicate le nuove regole da seguire (qui la notizia).

Latina, il Comune pensa alla stagione balneare

L'amministrazione comunale di Latina, seppure con le incongnite che ancora ci sono, pensa alla fase 2 e alla stagione balneare. Nei prossimi giorni incontro in videoconferenza con gli operatori del litorale per immaginare un progetto compatibile con le limitazioni dovute alla sicurezza. (qui la notizia)

Crisi del florovivaismo, Comune di Sabaudia scrive al Governo

Il Comune di Sabaudia al fianco delle tante aziende del florovivaistico, settore fiorente del territorio, che stanno subendo le pesanti conseguenze dell’emergenza coronaviurs. Il sindaco Gervasi e l’assessore alle Attività produttive Emanuela Palmisani hanno scritto al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ed insieme a lui al Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, e all’Assessore regionale ad Agricoltura Enrica Onorati. Una missiva puntuale e mirata alla richiesta di provvedimenti straordinari e urgenti al fine di difendere e sostenere tutte le aziende del comparto (qui la notizia)

Tiziano Ferro: donazione per il Goretti

Tiziano Ferro non dimentica la sua città, Latina, neanche in questo momento così difficile. Il cantautore pontino ha infatti deciso di destinare il gettone per la sua partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa” all’associazione Asd Nuovo Latina di Giampiero Bordignon che dall’inizio dell’emergenza coronavirus sta raccogliendo fondi per l’ospedale Santa Maria Goretti (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

