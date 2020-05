Coronavirus, in provincia 533 casi con 400 guariti. Nel Lazio il 30% asintomatico

Tre nuovi casi, tutti riconducibili al comune di Priverno e al centro dialisi. E' l'ultimo aggiornamento fornito dalla Asl pontina il 18 maggio. Dopo il primo caso di un paziente dializzato e risultato positivo al tampone sono stati effettuati altri tamponi che hanno portato esiti positivi. In totale 5 persone risultano contagiate a Priverno, a cui si aggiunge una residente a Roccagorga e sempre riconducibile al centro dialisi. Con i nuovi casi, sette in totale tra domenica e lunedì, i pazienti complessivi trattati da inizio emergenza arrivano a 533. Non si registrano nuovi decessi e i quariti raggiungono quota 400. Glli attuali pazienti in carico sono invece 101, di cui 33 ricoverati.

Lazio: il 30% asintomatico

Dei casi finora confermati nel Lazio circa il 30% è asintomatico. Per quanto riguarda la distribuzione nella reigone il 16% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 39% è in isolamento domiciliare e l’1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 36%. L'età mediana dei casi positivi è 57 anni. Il sesso è così ripartito: il 47% sono di sesso maschile e il 53% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 39% è residente a Roma città, il 32,2% nella provincia, l’8,4% a Frosinone, il 5,2% a Rieti, il 6% a Viterbo e il 7,6% a Latina. L’1,5% proviene da fuori Regione.

Coronavirus Lazio, + 39 casi

Il 18 maggio sono stati 39 casi registrati nella regione, il numero dei guariti è cresciuto di 117 unità per un totale di 3.031. I decessi sono stati 6 nelle ultime 24 ore, 628 da marzo ad oggi, e i tamponi totali effettuati circa 210 mila. Da inizio pandemia sono stati trattati casi 7485 ma gli attuali positivi sono 3826, di cui .2616 sono in isolamento domiciliare, 1.137 ricoverati non in terapia intensiva e 73 ricoverati in terapia intensiva.

Fase 2, Latina riparte: negozi e bar aperti

La data del18 maggio ha segnatao l'inizio di una nuova fase e di fine del lockdown. C'è desiderio di ripartitre e tornare lentamente alla vita di prima. In città, dal centro alla periferia, si sono rialzate quasi tutte le saracinesce: da quelle dei bar e dei negozi alle estetiste e i parrucchieri (qui la notizia). Ripartono anche i mercati all'aperto e le fiere, con una serie di regole e linee guida delineate dalla Regione Lazio.

Latina, iniziati i test sierologici

Sono iniziati intanto anche in provincia i test sierologici già iniziati in altre città della regione. L'indagine sierologica che interesseranno il personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti.

