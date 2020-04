Coronavirus Latina: 304 i positivi in provincia. Da tre giorni non ci sono casi nel capoluogo

Sono saliti a 304 totali i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Sei quelli nuovi ufficalizzati oggi, giovedì 2 aprile, dalla Asl con il bollettino giornaliero, di cui 5 trattati a domicilio. Ed è quello pontino il dato più basso del Lazio oggi con un trend in calo rispetto a ieri quando erano stati registrati 15 casi in più - da segnalare gli 11 positivi della struttura residenziale per disabili di Aprilia -. I nuovi casi sono distribuiti tra i territori di Terracina (2), Fondi (2), Cisterna (1) e Gaeta (1). Per il terzo giorno consecutivo non ci sono nuovi contagi nella città di Latina. Rispetto a ieri c'è un paziente negativizzato in più - i negativizzati sono pazienti inizialmente positivi, risultati negativi al terzo tampone - che in totale salgono a 30, mentre dopo la morte della donna di 83 anni di Fondi salgono a 14 i decessi. I pazienti attualemnte in carico sono 260 in tutta la provincia, mentre sono 112 le persone ricoverate.

Coronavirus Formia: raccolti 70mila eurto per l'ospedale

Sta dando ottimi risultati la raccolta fondi per l’ospedale Dono Svizzero di Formia lanciata poco più di 15 giorni fa dal Comune in collaborazione con la Protezione Civile VER Sud Pontino, i ragazzi dell’Associazione Living Califormia e la Curva Coni Formia. Raccolti ad oggi circa 70mila euro: ai quasi 59mila euro raggiunti ad oggi con le donazioni ricevute tramite bonifico si aggiungono i 10mila euro raccolti tramite crowdfounding (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: trend in decrescita

Notizie confortanti sono arrivate ieri dalla regione: nel Lazio sono stati registrati 169 nuovi casi in un giorno - 3264 in totale -, con un trend in decrescita per la prima volta sotto al 6%. “Manteniamo però alta l’attenzione - ha commentato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato -. Le misure messe in atto per contrastare il virus stanno dando i risultati sperati. Da alcuni giorni nel Lazio registriamo un trend in frenata, ma non dobbiamo mollare la guardia, obiettivo è raggiungere il coefficiente di sviluppo R0”.

Coronavirus Lazio: in crescita i guariti

L’altro dato importante che arriva sempre dal Lazio è la continua crescita dei guariti che salgono di 46 unità in un giorno, circa due ogni ora, arrivando a 337 totali. “Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 9.547 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 7” ha detto ancora D’Amato. Ad oggi inoltre sono stati effettuati nel Lazio oltre 35 mila tamponi.

