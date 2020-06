Coronavirus Latina: un infermiere e un operatore socio sanitario i due nuovi contagiati

Il Coronavirus continua tra alti e basi in provincia di Latina. Mentre continuano ad arrivare dati positivi rispetto alle persone guarite, che a oggi sono 400, e a quelle che hanno finalmente concluso l’isolamento domiciliare – complessivamente 12.015 dall’inizio della pandemia – nelle ultime 48 ore è arrivata la notizia di due nuovi contagi. Dopo alcuni giorni a zero casi sono stati rilevati infatti due pazienti positivi al Covid come risulta dall’ultimo bollettino della Asl: si tratta di un infermiere di Sabaudia e di un altro operatore socio sanitario residente a Torre Annunziata che sono stati entrambi ricoverati.

Salgono così a 545 i contagi nella nostra provincia e quelli attualmente positivi sono 111, 31 ricoverati e 111 trattati a domicilio. Il bollettino delle persone decedute purtroppo dopo gli aggironamenti delle ultime ore parla di 34 morti. Presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti non c’è alcun ricoverato e l’attività del nosocomio pontino sta gradualmente tornando alla normalità.

Coronavirus Lazio: 10 casi in più

Nel Lazio sono stati registrati secondo l'ultimo bollettino regionale 10 casi di cui 3 riferiti a recuperi di notifiche. Il totale dei contagi da inizio emergenza è salito a 7738 casi, mentre sono 2894 gli atttuali positivi. Di questi ultimi 2244 sono in isolamento domiciliare, 594 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 56 sono ricoverati in terapia intensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono 739 sono i pazienti deceduti e 4105 le persone guarite.