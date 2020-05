Coronavirus Latina: in provincia oltre 500 casi totali. Boom di guariti nel Lazio in un giorno

Sono 511 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina a due mesi dall’inizio dell’emergenza. Nel mese di aprile sono stati 208 i nuovi contagi in tutto il territorio pontino. Cinque, invece, i casi sono stati confermati ieri, 1° maggio, dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, con un decesso che ha fatto salire a 26 il numero totale. E' morta a 77 anni, all’ospedale Santa Maria Goretti dove era ricoverata, Caterina Allemand, molto conosciuta a Latina per il suo impegno nel mondo del volontariato: era infatti presidente della sezione pontina dell'Ail - l'associazione per la lotta alle leucemie.

Coronavirus Lazio, 56 nuovi casi e 165 guariti

Buone le notizie che arrivano anche dal Lazio dove il numero dei contagi giornalieri si è attestato stabilmente sotto i 100. Nella giornata di ieri sono stati registrati 56 nuovi casi, con un trend per la prima volta sotto a 1%. Per il terzo giorno consecutivo, ieri, c’è stato anche il dato record per i guariti che sono stati 165 (1.872 totali) in un giorno, il triplo dei nuovi casi positivi. Quello della di Latina è stato ieri il dato peggiore del Lazio, se si esclude la provincia di Roma - 33 casi nella capitale e 16 nella provincia. Zero casi sono stati registrati a Frosinone e uno rispettivamente e Viterbo e Rieti.

Presidente Zingaretti: "Siamo sulla strada giusta"

"Trend contagi Lazio sotto l’1%. È la conferma che siamo sulla strada giusta" ha dichiarato su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti commentando i dati idi ieri. "Un risultato di tutta la nostra comunità che ci dà fiducia. Ora ci vuole un’immensa responsabilità da parte di ciascuno per garantire distanziamento fisico e rispetto delle regole. Avanti in sicurezza".

Coronavirus, trasporti: le misure dal 4 maggio

Un’ordinanza della Regione stabiisce criteri e misure da adottare dal prossimo 4 maggio relativamente al servizio di Trasporto Pubblico Locale, di linea e non di linea (Taxi e Ncc). L’ordinanza ha l’obiettivo di tutelare cittadini e lavoratori nella fase di ripartenza delle attività economiche, garantendo trasporti sicuri per tutti. Stabilisce quindi precise prescrizioni relative al distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e prevede anche che i Comuni programmino gli orari dei servizi urbani in modo da non favorire flussi troppo elevati negli orari di punta (qui la notizia).

"Nessuno escluso": arriva il bonus per rider, colf e disoccupati

Si chiama “Nessuno escluso” il piano della Regione Lazio con cui vengono stanziati 40 milioni di euro da destinare a quanti sono rimasti fuori dalla cassa integrazione e dalla copertura degli ammortizzatori sociali, migliaia di persone che pagano le difficoltà causate dall’emergenza coronavirus Tra di loro colf, badanti, rider, disoccupati e tirocinanti, persone che sono sospese dal lavoro e anche studenti (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

