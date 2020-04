Coronavirus: nel Lazio i contagi più bassi da marzo, in provincia minimo storico di ricoverati Covid

Prosegue la frenata dei contagi nel Lazio, mentre il numero dei nuovi casi si mantiene stabile in provincia. Appena 87 i tamponi positivi registrati ieri, 19 aprile, in tutta la regione, il dato più basso da un mese: “E’ la prima volta – commenta l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato - che scendiamo sotto i 100 nuovi casi giornalieri dal 19 marzo scorso e con un trend sotto il 2%”. Buone notizie anche sul fronte dei guariti, saliti di altre 47 unità nelle ultime 24 ore per un totale di 1093, con un solo decesso. I pazienti attualmente ancora positivi sono dunque 4321, di cui 2766 trattati in isolamento domiciliare, 1370 ricoverati, 185 in terapia intensiva. Il totale dei casi esaminati nel Lazio ammonta invece a 5755, con 341 decessi. Cresce ancora il divario tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare, 19.576, e coloro che sono invece entrati in quarantena, 11.453, con una diminuzione di ben 8mila unità.

Coronavirus Latina, stabili i contagi ma calano i ricoverati

Stazionaria la situazione della provincia pontina, che ieri, nel bollettino Asl, ha contato sette nuovi casi di positività, distribuiti nei comuni di Fondi (+3), Latina (+1), Formia (+1), Aprilia (+1) e Cori (+1). Si è toccato però il dato più basso dei ricoverati, scesi a 67, e il più alto di pazienti ormai negativizzati, saliti a 136, con un incremento di 18 unità negli ultimi due giorni. Scendono anche i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva al Goretti, arrivati a 4, mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare ammontano a 758 e hanno terminato il periodo di sorveglianza complessivamente 6.653 persone.

Latina, tavolata tra vicini di casa: raffica di multe

Proseguono però sul territorio i controlli delle forze dell’ordine per vigilare sul rispetto delle prescrizioni governative per il contenimento del Covid. Sabato sera 8 multati in un condominio del capoluogo: tre diverse famiglie che vivono nello stabile avevano organizzato una cena otto il portico, nel cortile condominiale. Qualcuno dei residenti ha però chiamato la polizia (qui la notizia). Nei giorni scorsi a Gaeta un barbiere è stato scoperto mentre continuava a lavorare nella sua attività.

Coronavirus, stagione balneare e sicurezza: un incontro con gli operatori

L’amministrazione comunale di Latina pensa agli operatori balneari, cominciando a ragionare su come sarà possibile ripensare la stagione estiva rendendola comunque fruibile e attrattiva. Nei prossimi giorni è in programma un incontro in videoconferenza con gli operatori per discutere tutte le possibili azioni di supporto che il Comune può mettere in campo (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: test sierologici anche agli agenti delle polizie locali del Lazio

Intanto, sul fronte dei test epidemiologici, anche gli agenti della polizia locale del Lazio saranno sottoposti ai test. Lo ha annunciato la Regione raccogliendo le richieste della categoria che, come altre forze dell'ordine, è in prima linea sul fronte della scurezza per effettuare controlli sul rispetto delle norme sul contenimento del virus (qui la notizia).

