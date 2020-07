Coronavirus Latina, la mappa dei nuovi contagi in provincia. Nelle ultime 24 ore nessun caso

Dopo due settimane i contagi in provincia di Latina si sono fermati. Nella giornata di ieri, domenica 19 luglio, il bollettino della Asl indicava zero contagi. Ma nei 14 giorni precedenti sono stati 26 i casi accertati, la gran parte dei quali "di importazione". Per quanto riguarda i numeri, si contano complessivamente 588 casi totali in tutto il territorio pontino da inizio pandemia, 35 gli attuali positivi, 20 i pazienti ricoverati. Nessun decesso si è registrato nelle ultime 24 ore e resta stabile anche il numero dei pazienti guariti, fermo a 516.

Coronavirus Latina, 11 comuni pontini toccati dal covid

Quando sembrava ormai che il coronavirus fosse in ritiirata, i contagi sono rapidamente risaliti nel Lazio e anche nella provincia pontina, toccando comuni che da tempo erano considerati fuori pericolo. Undici in particolare i territori di nuovo toccati dal covid. I principali sono Aprilia, con 6 casi, e Latina, con 5, ma anche Formia dove oltre ai 4 contagi all’interno dello stesso nucleo familiare un altro ne è stato accertato la scorsa settimana. Due casi sono stati registrati anche a Minturno e Terracina, e uno nei comuni di Pontinia, Cisterna, San Felice Circeo, Castelforte, Fondi e Sabaudia.

Coronavirus Lazio, 17 nuovi contagi, 8436 casi totali

Per quanto rirguarda il Lazio, sono 17 i nuovi contagi registrati nella sola giornata del 19 luglio. Ancora una volta si tratta soprattutto di casi di importazione: 6 sono infatti del Bangladesh, un caso arriva dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India. Sono saliti a 8436 i casi totali di coronavirus nel Lazio da inizio pandemia, 872 gli attuali positivi: di questi 683 sono in isolamento domiciliare, 180 sono ricoverati non in terapia intensiva e 9 in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 6713, i decessi raggiungono quota 851.

La situazione nelle altre province

Per quanto riguarda le province, si registrano quattro nuovi pazienti positivi al covid. Di questi,tre nella Asl di Frosinone si tratta di un uomo in accesso al pronto soccorso di Sora, e due donne in accesso al pronto soccorso di Frosinone. Un caso nella Asl di Rieti riguarda un uomo del Pakistan in accesso al pronto soccorso. Si registra un decesso nelle ultime 24 ore. A Roma su 13, 6 contagii erano con link stranieri

L'assessore D’Amato: “Usate la mascherina o si dovrà richiudere”

L'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato, d'altronde, nell'ultima task force con le Asl e gli ospedali della regione è stato chiaro: "Rivolgo un appello all'utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna". Domenica dei 17 casi nel Lazio, 10 erano di importazione. .

