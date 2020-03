Coronavirus a Latina, impennata dei contagi in provincia. La Regione "blinda" Fondi

Un'impennata dei contagi nella provincia di Latina e soprattutto a Fondi, con la Regione che “blinda” la città del sud pontino. Si alza l’attenzione sul territorio ed in particolare proprio su Fondi che rimane un’”osservata speciale” nel Lazio. Sono stati 22 i casi di positività al coronavirus in più registrati nella giornata tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo in provincia con i contagi che sono saliti ora a 135. Sette in più a Fondi che raggiunge i 47 casi positivi - più di un terzo del totale su base provinciale -, su una popolazione di circa 40mila abitanti.

Nel Lazio, secondo i dati aggiornati dall’Assessorato alla Sanità della Regione, sono 823 i casi positivi; di questi, 270 sono in isolamento domiciliare, 426 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 45 sono ricoverati in terapia intensiva, 38 sono deceduti e 44 guariti.

Coronavirus a Fondi: la città diventa “zona rossa”

E’ stata emanata nella serata di ieri un'ordinanza della Regione Lazio che contiene “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, relativa proprio al Comune di Fondi. La città è “blindata”, in entrata ed in uscita. Tra le principali misure figurano: il divieto di allontanamento da e di accesso al Comune; la sospensione delle attività degli uffici pubblici e delle attività lavorative per le imprese (tranne servizi essenziali e di pubblica utilità); la sospensione di tutti i cantieri di lavoro; mantenimento delle attività del Mof con ulteriori prescrizioni; sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie; soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, compreso del trasporto ferroviario. Un provvedimento "duro ma necessario" lo ha definito il vice sindaco di Fondi Maschietto, in riferimento sia all'elevato numero dei contagi, rispetto al numero di abitanti ,che al conseguente rischio di rapida diffusione che deve, ha detto, "che deve essere doverosamente scongiurata in tutti i modi".

Coronavirus a Fondi: posti di blocco agli ingressi della città

Presidi di controllo sono stati disposti da questa mattina all'alba agli ingressi della città di Fondi, come prinicipale effetto dell'ordinanza della Regione. I posti di blocco servono a per verificare i veicoli ancora in viaggio pewr consentire l'entrata e l'uscita dal comune solo a quelli autorizzati. Limitazioni al traffico sono previste lungo l'Appia.

Fondi "blindata", D’Amato: “Sacrificio necessario per i cittadini”

“La situazione di Fondi la conosciamo, la stiamo seguendo e purtroppo questa ulteriore misura è stata necessaria innanzitutto per tutelare i residenti del comune, del comprensorio e della Regione. Chiederemo un ulteriore sacrificio ai cittadini, ma è necessario. Non potranno entrare o uscire dal Comune e saranno interrotte le fermate del servizio pubblico dei trasporti e della linea ferroviaria", ha detto l’assessore alla Sanità D'Amato, ospite della trasmissione “Buongiorno Regione”. ”Saranno fatti degli screening, sia attraverso tamponi che con Tac per verificare in via preventiva possibili polmoniti da Covid-19”.

Coronavirus a Latina: 12000 mascherine alla Asl

"In consegna 12000 mascherine alla Asl di Latina": a darne notizia oggi, 20 marzo, l'assessore alla Sanità D'Amato che ha ribadito: "È stato dato mandato al direttore generale della Asl, come priorità, di seguire la situazione del Comune di Fondi.

Coronavirus a Latina: posti di blocco in strada

Altra giornata di controlli della polizia locale a Latina: nel capoluogo posti di blocco degli agenti in strada e accertamenti anche negli esercizi commerciali per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Gorveno.

Coronavirus a Latina: lettera dell’Ordine dei Medici alla Asl

E’ di oggi la notizia della lettera aperta dell’Ordine dei Medici di Latina. Il presidente Righetti scrive al direttore generale Giorgio Casati; la proposta è quella di effettuare tamponi, su base volontaria, a tutto il personale medico, garantendo una figura professionale che si occupi del prelievo del campione e un medico di laboratorio.

In funzione l'app “Lazio Doctor Covid”

Intanto la app “Lazio Doctor Covid” è disponibile anche per gli utenti apple oltre che per utenti android. Ad oggi hanno scaricato la app 9920 cittadini e 829 medici di medicina generale hanno avuto almeno un accesso alla piattaforma.