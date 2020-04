Coronavirus Latina, il bilancio si aggrava: 22 morti. Nel Lazio solo 60 contagi in più

Nel Lazio sono 60 i nuovi casi di positività al coronavirus, il dato più basso dal mese di marzo che ha reso quella del 20 aprile, una “giornata simbolica” come l’ha definita l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Una giornata simbolica per il Lazio anche perché proprio ieri sono stati dimessi dal San Filippo Neri i due turisti cinesi di Wuhan, primi contagiati del Lazio. “Non dobbiamo ora vanificare gli sforzi – ha però commentato l’assessore - è il momento di stabilizzare questa discesa e continuare a lavorare mantenendo alta l'attenzione sulle case di riposo e le Rsa”. Il trend di contagio nel Lazio scende dunque per la prima volta è all'1%, per un totale di 4.365 attuali casi positivi, mentre il totale dei pazienti esaminati arriva a 5.815. Nella giornata di ieri sono partite anche le Uscar, unità mobili con a bordo medici e infermieri che effettueranno interventi tempestivi sul territorio. Salgono ancora i guariti, questa volta di otto unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.101. Otto anche i decessi nelle ultime 24 ore, due dei quali registrati nella provincia di Latina.

Coronavirus, due vittime a Fondi e Aprilia

Il bilancio delle vittime pontine si aggrava con la morte di un militare di 56 anni residente ad Aprilia, risultato positivo al Covid e ricoverato all’ospedale Goretti dal 18 marzo scorso. Le sue condizioni si sono aggravate e l’uomo non ce l’ha fatta. Per la città di Aprilia si tratta della seconda vittima dall’inizio dell’epidemia. Nella provincia pontina invece il numero complessivo di morti è arrivato a 22, con il decesso di un altro paziente di 84 anni, originario di Fondi, avvenuto la sera di domenica al Goretti.

Morto il militare Mario Serpillo: il cordoglio del ministro della Difesa

Proprio sulla morte del militare di Aprilia è arrivato il messaggio di cordoglio del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, seguito da quello del sottosegretario di Stato alla Difesa Giulio Calvisi. "Il primo lMario Serpillo - ha detto il ministro - ha dedicato la sua vita proprio al dovere e alle istituzioni e per questo non posso che rivolgergli un ricordo carico di gratitudine".

Coronavirus Latina, il bollettino Asl del 20 aprile: + 5 contagi

Il bollettino della Asl del 20 aprile conferma però un numero di contagi in frenata, con soli 5 nuovi tamponi positivi, distribuiti tra i comuni di Fondi e Aprilia e uno relativo a un paziente di Anzio. Il totale positivi dall'inizio dell'epidemia arriva dunque a 471, con 68 ricoverati e 143 negativizzati (+ 7 nelle 24 ore). Fermi a quattro i pazienti collocati nella Terapia intensiva del Goretti.

Coronavirus Sabaudia, dimesso il medico ed ex sindaco Schintu

Notizia positiva da Sabaudia, dove ieri ha potuto tornare, dopo un ricovero durato ben 37 giorni, l’ex sindaco e medico Salvatore Schintu. La notizia delle dimissioni dall’ospedale è stata data dai figli del medico attraverso la pagina Facebook, in cui riportano anche un messaggio del padre.

"Latina per Latina": il Comune stanzia 1.700.000 euro per famiglie e imprese

Nel bilancio di previsione 2020 del Comune di Latina arriva il “Fondo Latina per Latina” con uno stanziamento iniziale di 1.700.000 euro. Fin da ora è possibile donare (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

