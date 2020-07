Coronavirus: 590 casi totali in provincia, 14 nuovi nel Lazio di cui 11 di "importazione"

Due nuovi contagi in provincia, entrambi registrati nel comune di Sabaudia e riferiti a due cittadini di nazionalità indiana legati al link del connazionale che era risultato positivo sabato scorso. Il bollettino della Asl conta dunque complessivamente 590 casi da inizio pandemia, 37 attuali positivi, 20 pazienti ricoverati. Nessun decesso si è registrato nelle ultime 24 ore e resta fermo a 516 anche il numero dei pazienti guariti.

Coronavirus Lazio, 14 nuovi contagi

I nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore sono invece 14 invece, di cui 11 di importazione: 4 del Bangladesh, uno dal Venezuela, tre dall’India, uno dal Montenegro, uno da Tanzania e uno dalla Romania. I pazienti attualmente positivi nel Lazio sono 885, di cui 175 ricoverati non in terapia intensiva, nove in terapia intensiva, 701 in isolamento domiciliare. I decessi da inizio pandemia ad oggi sono stati 851, mentre il numero dei guariti è di 6714 e i casi esaminati 8450.

Coronavirus Latina, la mappa dei contagi in provincia

Sono ora 11 i comuni pontini di nuovo toccati dal covid. Si tratta in particolare di Aprilia, con 6 casi, e di Latina, che ne ha registrati 5 negli ultimi 15 giorni, ma anche Formia dove si sono registrati 4 contagi all’interno dello stesso nucleo familiare un altro accertato la scorsa settimana. Tre casi a Sabaudia, due a Minturno e Terracina, e uno nei comuni di Pontinia, Cisterna, San Felice Circeo, Castelforte, Fondi.

Sabaudia: controlli nella comunità indiana

"In merito ai tre contagiati residenti a Sabaudia, le autorità preposte stanno applicando tutti i protocolli del caso, risalendo ai contatti avuti dagli stessi nell’ultimo periodo e circoscrivendo gli ambiti". E il chiarimento e la rassicurazione che arriva dal sindaco Giada Gervasi sui nuovi contagiati nell'ambito della comunità indiana (la notizia).

