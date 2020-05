Coronavirus: in provincia tre nuovi pazienti, nel Lazio 28. Da inizio emergenza 7.533 casi

Tre casi di positività al coronavirus in provincia di Latina, registrati ieri, 20 maggio dalla bollettino della Asl. Uno trattato a domicilio, gli altri due ospedalizzati. Due dei nuvoi pazienti sono relativi al link epidemiologico di Priverno e del centro dialisi, un terzo invece è originario di Pomezia ma in carico alla Asl pontina. Non si registrano nuovi decessi, fermi dunque a 32 e i guariti salgono a 408, mentre i casi complessivi trattati da inizio emergenza sono 536 e gli attuali postivi 96.

Coronavirus Lazio: 7.533 casi totali

Nel Lazio sono invece 28 i nuovi positivi registrati il 20 maggio, mentre il numero dei guariti, con 24 in più rispetto al giorno precedente, arriva a un totale di 3.100 dall'inizio dell'emergenza. Complessivamente dunque 7533 i casi trattati dall'inizio della pandemia mentre sono 3786 gli attuali positivi. Di questi ultimi, 2.593 sono in isolamento domiciliare, 1.119 sono sono ricoverati non in terapia intensiva e 74 sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti deceduti sono stati 7 nelle ultime 24 ore per un totale di 647, 218mila i tamponi eseguiti nel Lazio.

Test sierologici, nel Lazio positivo il 2,7% del primo campione

Ieri intanto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato hanno illustrato i primi risultati su quasi 20mila test sierologici effettuati sul personale sanitario, sui medici di medicina generale, pediatri e farmacisti. Di questi, circa 422 persone sono risultati positivi agli anticorpi, pari a una percentuale del 2,7%.(qui la notizia).

Fase 2: le nuove regole per palestre, spiagge e alberghi

La Regione Lazio ha emesso una nuova ordinanza per il riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Nuove regole dunque per la riapertura di piscine e palestre il 25 maggio, come la partenza delle attività al mare per gli stabilimenti balneari fissata per il 29 maggio. Fissate le regole anche per le strutture ricettive (qui la notizia).

