Coronavirus Latina, per la prima volta zero contagi in provincia. Ancora sotto i 100 casi nel Lazio

Nessun nuovo caso di positività al coronavirus nella provincia pontina, per il terzo giorno consecutivo un dato al di sotto dei 100 contagi nel Lazio, e il numero dei guariti che continua ad aumentare. Questa in sintesi la giornata di ieri, martedì 21 aprile. Il bollettino della Asl ha confermato zero casi - mentre lunedì erano stati 5 - e per due giorni consecutivi nessun nuovo positivo è stato registrato nel capoluogo pontino. Sono dunque 471 i contagi dall’inizio dell’emergenza nella provincia di Latina, mentre sono 290 gli attuali positivi. Sono invece 66 i ricoverati, dato che continua a scendere, mentre aumenta parallelamente il numero di negativizzati di ben 16 unità, raggiungendo quota 159.

Coronavirus Lazio, 80 casi in un giorno

Un aumento di 80 casi è stato invece registrato ieri nel Lazio, per il terzo giorno consecutivo sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. “Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa” ha commentato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato. Aumentano intanto i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 472 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Ieri, prosegue l’assessore, “sono giunti i primi pazienti nei nuovi 20 posti di terapia intensiva della struttura di Alto Bio-Contenimento dell’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. L’Istituto ha avuto a disposizione i locali dalla Protezione Civile Nazionale meno di un mese fa e siamo riusciti ad allestirli con tutte le dotazioni tecnologiche in meno di 3 settimane”. Il totale dei casi positivi dall’inizio dell’emergenza nel Lazio sale a 5985, mentre sono 4402 gli attuali positivi. Si amplia poi la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (17.993) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.728) più di 7 mila unità. Per quanto riguarda i guariti salgono di 29 unità per un totale di 1.130; 14 i decessi ieri mentre è stata superata la soglia dei 100 mila tamponi e di questi oltre 9 su 10 negativi.

Coronavirus Latina, Coletta: "Fattti meno tamponti

Della situazione nella provincia pontina e a Latina città ha parlato ieri sera il sindaco Coletta nella consueta diretta con i cittadini. "Il direttore generale Casati - ha spiegato il primo cittadino di Latina - ha dichiarato che sono stati fatti meno tamponi, 170 contro gli abituali 300. Il dato numerico va quindi sempre contestualizzato: zero casi ma su un numero ridotto di tamponi. Il trend è però quello di una situazione sotto controllo (qui la notizia).

Coronavirus, l'appello di Assonautica al presidente Zingaretti

Sono pesanti i danni economici che l’emergenza coronavirus sta causando anche sul comparto nautico e la relativa filiera. Lo sa bene il presidente di Assonautica Latina, l’Associazione Provinciale per la Nautica da Diporto, Giovanni Gargano che ha scritto una lettera al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e ai sindaci dei comuni costieri pontini (qui la notizia).

Coronavirus Cisterna, positivo al Covid girava in auto

Denunciato a piede libero un uomo a Cisterna che, pure essendo positivo al Covid, girava tranquillamente in auto. Si tratta di un 25enne, sorpreso dalla polizia locale mentre faceva rientro a casa. Gli agenti si erano recati in zona le Castella proprio per controllare che tutti i componenti del nucleo familiare rispettassero la quarantena. Ma l'unico positivo, il figlio, non era in casa (qui la notizia).

Zingaretti: "Riaprire e riaprire in sicurezza"

"Riaprire e riaprire in sicurezza". Queste la parole d'ordine ribadite dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che, insieme al suo vice Daniele Leodori, ha incontrato in una video-call le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo, i sindacati e i prefetti del Lzio per definire le linee guida della Regione necessarie per prepararsi alla futura Fase 2. "Il documento che stiamo redigendo insieme – ha spiegato Zingaretti– avrà l'obiettivo di fornire indicazioni che serviranno ad accompagnare il ritorno alle normali attività di lavoro, quando le condizioni di emergenza saranno ufficialmente considerate passate da parte degli organismi competenti. Un vademecum – ha aggiunto – chiaro e pratico che sarà utile ai cittadini e ai lavoratori di tutti gli ambiti per garantire sicurezza nella ripresa".

"Latina per Latina": dal Comune 1.700.000 euro per famiglie e imprese

Nel bilancio di previsione 2020 del Comune di Latina intanto arriva il “Fondo Latina per Latina” con uno stanziamento iniziale di 1.700.000 euro. Fin da ora è possibile donare (qui la notizia).

