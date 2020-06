Coronavirus: 49 pazienti ancora positivi in provincia, sotto i mille nel Lazio

In provincia di Latina 555 casi di coronavirus registrati dall'inizio dell'emergenza. Quella di ieri, 21 giugno, è stata una giornata con zero contagi e zero decessi (35 in totale). Stabile anche il numero dei pazienti guariti, che arriva a 471, con gli attuali positivi che sono 49, 20 dei quali sono ricoverati.

Coronavirus Latina, un caso di "importazione"

L'ultimo caso in provincia era stato registrato sabato 20 giugno. Si tratta di un caso di importazione, quello di un ragazzo tornato ad Aprilia dall'Egitto via Milano e trovato positivo al covid. L'assessorato alla Sanità regionale aveva quindi annunciato l'attivazione del tracing internazionale per risalire ai contagi.

Coronavirus Lazio, 8 casi in più e zero decessi

Otto i nuovi casi positivi e zero decessi. Nel Lazio il trend è in calo nelle province che registrano zero casi. Quattro dei nuovi contagi sono riferiti all’Istituto religioso Teresianum a Roma che è stato posto in sorveglianza sanitaria. Si tratta di 3 seminaristi e un dipendente amministrativo dell’istituto. Nella Asl Roma 1 due persone positive asintomatiche sono state individuate grazie al sistema integrato di test e tampone. Sono complessivamente 8017 i pazienti totali da inizio pandemia e ancora sotto i mille, per la precisione 991, gli attuali positivi: di questi ultimi 705 sono in isolamento domiciliare, 247 sono ricoverati non in terapia intensiva e 39 sono in terapia intensiva. I decessi totali sono 827, 6199 le persone guarite.

Riaprono le sale scommesse nel Lazio

Sono riaperte dal 20 giugno le sale scommesse nel Lazio, mentre si dovrà ancora aspettare fino al 1° luglio per la ripresa delle attività di sale bingo, sale slot e sale giochi. Questo quanto contenuto nell’ordinanza che il presiedete della Regione Nicola Zingaretti ha firmatonelle scorse ore e che ha come oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019” (qui la notizia).

Coronavirus: le altre notizie

Cori, la Pro Loco dona generi alimentari alla Caritas

Sermoneta comune "Covid free"

