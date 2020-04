Coronavirus, un nuovo contagio in provincia e 80 nel Lazio: "Discesa da stabilizzare"

Un solo contagio in più nella provincia di Latina registrato dall’ultimo bollettino della Asl, che segue la giornata a zero contagi del 21 aprile. In linea generale si tratta di dati confortanti che si aggiungono a un aumento ulteriore di pazienti guariti (+ 14 per complessivi 173 negativizzati) e a un calo di attuali positivi (277 su tutto il territorio), di ricoverati (64) e di terapie intensive (soltanto due pazienti).

Coronavirus Lazio: quarto giorno sotto i 100 casi

Per il quarto giorno consecutivo l’intera regione resta al di sotto dei 100 nuovi casi, con un trend di crescita all’1,3%. I tamponi positivi registrati nella giornata di ieri soo stati 80, con il numero complessivo dei pazienti trattati da inizi emergenza che arriva a 5795 e gli attuali positivi che sono invece 4463, di cui 2892 gestiti in isolamento domiciliare, 1384 ricoverati, 187 in terapia intensiva, 370 deceduti e 1142 pazienti guariti. "Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa - commenta l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - Si amplia ancora la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (18.381) e coloro che sono entrati in quarantena (10.887)". Per quanto riguarda i guariti salgono di altre 12 unità nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 7 i decessi nello stesso arco di tempo. Attenzione puntata ancora su strutture socio assistenziali e Rsa. Fino a questo momento ne sono state ispezionate 482 in tutta la regione.

Crisi aziendali, 10mila domande di cassa integrazione in deroga

Sono oltre 10mila nel sud del Lazio, tra le province di Latina e Frosinone, le domande di cassa integrazione in deroga presentate dalle aziende la cui attività è stata sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus. E' un dato che emerge da uno studio dei segretari della Uil delle due province, Luigi Garullo e Anita Tarquini. I due territori insieme contribuiscono per il 17% al totale delle richieste del Lazio. Da Latina in particolare sono pervenute 5.800 domande (la notizia)

Coronavirus Latina, vertice in Prefettura sulla ripresa economica

La Regione programma intanto la ripresa, in attesa delle direttive del Governo che stabiliranno cosa fare dal 4 maggio in poi. La ripresa economica comporta però una serie di criticità legate non solo al rischio di un nuovo aumento di contagi ma anche alle infiltrazioni criminali nel flusso di denaro che sarà destinato al rilancio delle piccole e medie imprese del Lazio e della provincia pontina. Ecco perché il prefetto Maria Rosa Trio ha convocato un vertice in videoconferenza a cui hanno preso parte il procuratore di Roma Michele Prestipino Giarritta, il procuratore di Latina Giuseppe De Falco e quello di Cassino Luciano D’Emmanuele insieme al capo della Dia di Roma, colonnello Francesco Gosciu, e ai vertici provinciali delle forze dell’ordine. Obiettivo: programmare verifiche antimafia mentre un rafforzamento dei controlli riguarderà anche le giornate festive del 25 aprile e del 1° maggio.

Coronavirus Fondi: verifiche sulle quarantene

A Fondi intanto saranno programmati controlli anche sui soggetti in quarantena. Lo ha annunciato il vice sindaco Beniamino Maschietto dopo un incontro con forze dell’ordine e Asl. L’obiettivo è verificare l’idoneità delle abitazioni per poter garantire situazioni di sicurezza anche a coloro che non sono positivi al Covid e che convivono con un positivo (qui la notizia).

Misure anti contagio di Abc: arriva anche la misurazione della temperatura

A Latina l'azienda dei beni comuni Abc ha ulteriormente potenziato le misure di sicurezza per i propri dipendenti disponendo, oltre a mascherine e sanificazione di mezzi e ambienti anche la misurazione della temperatura ai propri dipendenti. Abc risulta tra le prime dieci del settore nel panorama nazionale in materia di tutela della salute dei lavoratori secondo Utilitalia (la notizia)

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento