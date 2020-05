Coronavirus: 31 nuovi casi nel Lazio, 7 in provincia. Attenzione puntata sul cluster di Priverno

Sono 543 ora i casi totali di coronavirus registrati nella provincia di Latina dall'inizio dell'emergenza. Nella gironata di ieri, 22 maggio, il nuovo bollettino della Asl ha segnalato 7 nuovi casi, rispettivamente a Latina, Priverno, Sezze, Roccagora, Terracina e Aprilia. I decessi restano 32 e 414 i pazienti guariti, uno in più rispetto alla giornata di ieri, ma aumentano gli attuali positivi che passano da 91 a 97.

Coronavirus Priverno: 14 positivi dal cluster del centro dialisi

L'improvvisa risalita dei contagi in provincia è in gran parte dovuta al cluster del centro dialisi di Priverno. Dopo il primo caso di un paziente dializzato in cura presso il centro e risultato positivo si è aperto, progressivamente, uno specifico cluster che è stato però immediatamente identificato dalla Asl anche attraverso l’attivazione dell’Uscar che ha provveduto ad effettuare tamponi e test sierologici a tutti i pazienti e gli operatori, oltre ai contatti avuti dalle persone risultate positive. Il cluster oggi conta 14 pazienti positivi, di cui 4 operatori sanitari del centro di Priverno, 6 pazienti dializzati e 4 contatti familiari (qui la notizia).

Coronavirus Latina, povertà: 1.360 famiglie ricevono i pacchi alimentari

A Latina il Coc - centro operativo comunale completa la sua operatività con la preparazione e consegna di pacchi alimentari alle famiglie in diffocoltà. Ad ospitare il Coc sono ora i locali di via Cervoni (autolinee), dove sono state allestite stanze per conservare le derrate alimentari e sale per l'attività amministrativa. Sono 1.360 i nuclei inseriti nell'elenco dei servizi sociali e destinatari degli aiuti alimentari, situazioni aggravate da una crisi di liquidittà conseguente all'emergenza sanitaria (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: 31 nuovi casi, trend allo 0,4%

Nel Lazio si sono registrati ieri 31 i nuovi casi, con un trend dello 0,4%. Sale quindi a 7.589 il totale dei contagi, con 3.635 attuali positivi, di cui 2.457 gestiti in isolamento domiciliare, 1-111 ricoverati non in terapia intensiva e 67 in terapia intensiva. Sono invece 36 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore, per un numero complessivo di 3.285, mentre sono stati 7 i decessi, 669 da inizio pandemia. “Il Report settimanale di monitoraggio dell’ISS indica per il Lazio un rischio ‘basso’ e indicatori in miglioramento - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. E’ importante mantenere alto il livello di attenzione e rispettare le disposizioni sulla distanza di sicurezza, l’utilizzo della mascherina e il lavaggio delle mani”.

Un bonus economico per gli operatori sanitari

“Saranno circa 13mila gli operatori che vedranno nella busta paga del mese di giugno il ‘bonus’ economico nella misura che è stata concordata con le organizzazioni sindacali. Nello specifico saranno 9.893 infermieri e 3.095 medici per un totale di 12.988 operatori sanitari – ha spiegato l’assessore alla Sanità D’Amato -. Le somme messe a disposizione dall’amministrazione regionale sono pari a circa 12 milioni di euro che era il tetto concordato. L’individuazione dei beneficiari è stata fatta dal datore di lavoro che sono le diverse aziende sanitarie”.

Fase 2 Latina: i locali della provincia chiudono a mezzanotte

La decisione dei sindaci della provincia pontina per riuscire a gestire il controllo per la sicurezza nella più delicala fase 2: ristoranti, bar e pub chiuderanno a mezzanotte, o al massimo a mezzanotte e mezza. Su questo aspetto e sulla questione, non ancora risolta, delle spiagge libere, interviene Cofcommercio, che chiede un termine per la misura adottata da sindaci e certezze maggiori.

Test sierologici gratuiti ai donatori di sangue. La novità a Gaeta

In tutta la regione proseguono i test sierologici agli operatori sanitari e delle forze dell’ordine con l'obiettivo di testare e riicostruire la circolazione del virus. Ad oggi sono stati effettuati 25.371 test sierologici con prelievo venoso e sono risultati con presenza di anticorpi IgG in 590 pari al 2,3% e di questi sono risultati positivi al tampone in 28. E’ stata emessa la circolare per effettuare il test sierologico gratuito per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV 2 per i donatori abituali di sangue, mentre arriva un'iniziativa dal comune di Gaeta: test sierologici gratuiti ad alcune fasce della popolazione.

