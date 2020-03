Coronavirus: 183 casi in provincia, 1383 nel Lazio. D’Amato: “Sarà una settimana decisiva”

Sono ad oggi, lunedì 23 marzo, 183 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Anche nella giornata di ieri c’è stato un importante aumento a chiudere una settimana difficile anche nel territorio pontino. Circa 100 - erano 82 domenica 15 marzo - i contagi in più registrati negli ultimi sette giorni, con l’attenzione che si concentra sempre sul capoluogo e su Fondi, dichiarata “zona rossa” lo scorso 19 marzo con un’ordinanza della Regione.

D’Amato: “Sarà una settimana decisiva”

Nel Lazio si è arrivati a 1383 contagi in totale - sono 1272 quelli attualmente in carico - con la giornata di domenica che ha fatto registrare 193 casi. La prossima “sarà una settimana decisiva” ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato. “Molte strutture ospedaliere cambieranno pelle e in questa settimana verranno riconvertiti e dedicati 600 posti letto complessivi per l’emergenza Covid-19. Il Sistema sanitario regionale sta tenendo ed è pienamente operativo”.

Più posti letto in provincia

Anche le strutture sanitarie pontine si stanno adattando per supportare la macchina dell'assistenza medica. Nella Casa della Salute di Sezze a partire da martedì 24 marzo sono previsti 12 posti letto ospedalieri più altri 4 per i medici di medicina generale per pazienti a bassa intensità di cura, mentre dopo i lavori per ampliamento posti letto di terapia intensiva all'ospedale "Di Liegro" di Gaeta da oggi la struttura dovrebbe mettere a disposizione ulteriori 12 posti letto per la terapia intensiva.

Il “caso” Fondi

Ancora massima l’attenzione sul territorio di Fondi da quattro giorni “zona rossa”. In collaborazione con il policlinico Campus Biomedico di Roma, fanno sapere dall’assessorato regionale alla Sanità, continua lo screening per immagini elaborate da intelligenza artificiale delle tac sospette.